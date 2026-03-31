„Povești nemuritoare” – Volumul 10: o lume de basme despre prietenie, curaj și alegeri. Din 1 aprilie la chioșcuri

Volumul 10 din colecția „Povești nemuritoare” continuă această călătorie prin imaginarul universal, aducând în fața cititorilor basme și legende care depășesc granițele geografice și rămân actuale prin sensurile lor.

De la povești orientale pline de înțelepciune, la istorisiri africane și sud-americane încărcate de simboluri, până la legende nordice despre curaj și dreptate, acest volum devine o adevărată călătorie culturală.

În paginile acestui volum prind viață personaje memorabile: prieteni devotați, înțelepți tăcuți, eroi curajoși sau oameni simpli puși în fața unor alegeri importante.

Fiecare poveste, de la „Adevăratul prieten” la „Beduinul cel înțelept” sau „Prețuirea bătrânilor”, vorbește despre lucruri simple și esențiale: ce înseamnă să fii corect, să ai curaj și să alegi inspirat.

Colecția „Povești nemuritoare” este un mod de a învăța, de a simți și de a înțelege lumea.

Prin diversitatea poveștilor și frumusețea limbajului, această colecție dezvoltă imaginația, stimulează curiozitatea și creează momente autentice de lectură în familie.

„Povești nemuritoare” — cărți care cresc oameni, nu doar cititori.

Volumul 10 este disponibil la chioșcurile de ziare din toată țara, începând de miercuri, 1 aprilie. Preț: 24,90 lei.