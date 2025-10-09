România – Austria, duminică, de la ora 21:45, în direct la Antena 1 și pe AntenaPLAY

Naționala României revine pe teren, duminică seară, împotriva Austriei, meci transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 21:45. De la ora 21:00, Dan Pavel și fostul căpitan al României și al Barcelonei, Gică Popescu, deschid seara de fotbal în emisiunea Hai, România! În fiecare zi!, alături de invitați speciali, în direct de la Arena Națională.

România e pe locul trei în grupa condusă de Bosnia și Austria – și o victorie duminică pe Național Arena i-ar deschide drumul către o bătălie până în ultimele secunde ale calificărilor pentru primele două locuri: locul 1 duce direct la Mondial, locul 2 asigură poziția de gazdă la barajul din 26 martie 2026.

Atmosfera de pe Arena Națională se anunță electrizantă: 50.000 de suporteri sunt așteptați să susțină echipa într-o seară care se poate dovedi crucială pentru visul mondial.

România joacă pentru calificare, dar și pentru redobândirea acelui sentiment de apartenență și încredere care face diferența în momentele mari.

România mai are o a doua șansă de a ajunge la baraj, obținută prin câștigarea grupei din Nations League.

Un meci care poate aduce România cu un pas mai aproape de visul World Cup.