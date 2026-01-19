Uganda, o nouă destinație în colecția ta de „Monede și bancnote autentice din toată lumea”

Uganda impresionează prin peisaje de o frumusețe rară: lacuri întinse, savane sălbatice, păduri tropicale și parcuri naturale care adăpostesc unele dintre cele mai fascinante specii de animale din lume, inclusiv gorilele de munte. Aproximativ 30% din suprafața țării este acoperită de ape, iar Lacul Victoria, cel mai mare lac de pe continentul african ca suprafață, joacă un rol esențial în geografia și viața regiunii.

Dincolo de natură, acest număr explorează istoria complexă a Ugandei, de la vechile regate africane și perioada colonială, până la drumul dificil spre stabilitate politică și reconstrucție. Cititorii descoperă episoade marcante din trecut, conflicte interne, dar și eforturile de pacificare și modernizare care au definit statul ugandez în ultimele decenii.

Șilingul ugandez – simbol al suveranității monetare

Numărul 9 aduce în prim-plan șilingul ugandez, moneda națională introdusă oficial în 1966, odată cu înființarea Băncii Centrale a Ugandei. Revista explică apariția și rolul acestei monede ca simbol al suveranității economice, într-un context african fragil, dar plin de potențial.

Sunt prezentate monedele de 5 și 10 șilingi, cu informații despre prima emisiune din 1987, dimensiuni și detalii despre avers și revers. Designul acestora reflectă identitatea națională prin motive tradiționale africane, elemente botanice, fauna locală și simboluri ale statului ugandez.

Acest număr oferă o perspectivă coerentă asupra istoriei, identității și capacității de adaptare a unei națiuni africane, surprinsă prin simbolistica monedelor.

