x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Media Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare. „Începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune”

Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare. „Începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune”

de Redacția Jurnalul    |    01 Sep 2025   •   19:03
Un show păcătos revine astăzi la Antena Stars cu un nou sezon şi o nouă oră de difuzare. „Începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune”

Toamna aceasta, unul dintre cei mai longevivi și apreciați realizatori de divertisment din România revine cu formatul care a schimbat regulile late night-ului autohton. Din 1 septembrie, Un show păcătos se întoarce la Antena Stars, cu Dan Capatos și DJ Silviu Andrei, de luni până joi, dar la o nouă oră de difuzare: 22.30.

După ani de sezoane incendiare, cu momente memorabile și cele mai fierbinți exclusivități din showbiz, Dan Capatos și echipa emisiunii promit să ridice din nou temperatura serilor de luni până joi, de la 22.30, într-un platou plin de energie, umor și surprize.

Emisiunea promite subiecte incendiare, declarații exclusive și invitați savuroși, totul într-o atmosferă plină de energie și umor.

Astfel, Dan Capatos declară: “Aventura “Un show păcătos” continuă! Pe 1 septembrie începem sezonul 36 al emisiunii şi asta ne scuteşte de orice promisiune. Vă mulţumim pentru tot şi vă aştepăm de luni, la televizor!”.

Silviu Andrei completează: „Mi-a fost dor… și știu că și vouă! Ne întoarcem cu un nou sezon de "Un show păcătos", de luni până joi, pe Antena Stars. O să fie seri lungi, povești nebune și multă energie bună. Abia aștept să fim din nou împreună, exact acolo unde știm cel mai bine să facem spectacol!“.

Emisiunea Un show păcătos cu Dan Capatos poate fi urmărită începând cu data de 1 septembrie, de luni până joi, de la 22.30, pe Antena Stars.

Citește pe Antena3.ro

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Antena Stars Un show pacatos dan capatos
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri