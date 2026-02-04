Doliu în presa românească. A murit Victor Kapra

Victor a fost unul unul din promotorii de IT&C, fiind consultant “în ale Internetului şi chestii adiacente”, după cum îi plăcea să spună, coordonând propriile proiecte online şi campanii social media şi totodată oferind consultanţă în proiecte şi iniţiative antreprenoriale.

În 2007-2008, Victor Kapra a fost new media content manager la Publimedia, compania de publishing a grupului MediaPro, iar anterior a lucrat ca desk editor la Mediafax, redactor-şef adjunct la Ziarul Financiar, redactor-şef al go4it!

Până la capăt, Victor a rămas un influencer de mare calitate în IT, și nu numai.

(sursa: Mediafax)