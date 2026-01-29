Mesajele lungi pe WhatsApp: ce dezvăluie stilul tău de comunicare

Ce e mai enervant: să primești un mesaj care spune doar „OK” sau să deschizi un mesaj format din mai multe paragrafe? Deși ambele pot irita, cei care trimit mesaje lungi par să fie criticați mai des. Totuși, psihologia sugerează că poate nu ar trebui.

Într-o lume în care comunicarea față în față devine tot mai rară, persoanele care trimit mesaje lungi ar putea, de fapt, să facă ceva corect. Mesajele detaliate sunt mai greu de interpretat greșit decât răspunsurile scurte și seci,, scrie yourtango.com. Desigur, există avantaje și dezavantaje, dar, la bază, acești oameni vor să fie auziți și înțeleși — iar într-o lume plină de neînțelegeri, asta nu e deloc un lucru rău.

Persoanele care trimit mesaje lungi au, de obicei, aceste 4 trăsături:

1. Sunt foarte atente cu alegerea cuvintelor și a punctuației

În general, cei care trimit mesaje lungi sunt oameni care vor să comunice eficient. Mai ales în conversațiile dificile, formularea exactă și punctuația corectă sunt esențiale pentru a evita interpretările greșite.

Terapeuta Kathilia Edghill, care se declară ea însăși o „persoană a mesajelor lungi”, a explicat pentru HuffPost că gândurile și emoțiile ei sunt „stratificate și complexe”.

„Comunicarea în blocuri mă ajută să-mi păstrez ideile organizate și să creez un spațiu în care ele pot curge natural, oferind mai multă claritate cititorului.”

Ea descrie acest stil de comunicare ca fiind intenționat, subliniind că oferirea de context și detalii ajută enorm la claritatea mesajelor scrise.

2. Pot avea un stil de atașament anxios

Persoanele cu atașament anxios tind să se simtă nesigure în relații și au nevoie frecventă de reasigurare. Această nevoie se poate manifesta prin mesaje lungi și dese.

Psihologul Tess Brigham explică faptul că aceste persoane simt o presiune internă de a spune totul imediat:

„Anxietatea le împinge să exprime tot ce gândesc și simt pe loc, chiar dacă știu că ar fi mai bine să aștepte.”

La rândul ei, coach-ul relațional Julie Nguyen spune că „texterul anxios” inițiază des conversații, trimite mesaje lungi, analizează excesiv răspunsurile și poate presupune ce e mai rău dacă nu primește reacția dorită.

3. Fac parte, cel mai probabil, din generația Millennials

Generațiile comunică diferit, iar mesajele scrise nu fac excepție. Studiile arată că millennials, în special cei mai în vârstă din generație, preferă mesajele mai lungi și detaliate.

Un studiu din 2022 a arătat că millennials îi consideră mai puțin plăcuți pe cei care trimit mai multe mesaje scurte, față de cei care trimit un singur mesaj lung și clar.

Expertul în medii de lucru multigeneraționale Lindsay Pollak explică faptul că millennials au fost prima generație care a adoptat masiv comunicarea prin mesaje, crescută cu AOL Instant Messenger — ceea ce explică confortul lor cu textele ample.

4. Sunt, mai frecvent, femei

Femeile sunt, în general, mai orientate spre limbaj decât bărbații și au mai multă libertate socială de a-și exprima emoțiile. Acest lucru le face, natural, comunicatori mai verbali — inclusiv în mesaje.

Psihologul Danielle Wayne explică:

„Persoanele care folosesc mai mult limbaj pentru a se explica o fac adesea pentru că nu se simt auzite.”

Din acest motiv, nu doar femeile, ci și alte grupuri minoritare tind să ofere explicații mai ample.

Un sondaj din 2012 a arătat că femeile sunt cu 41% mai predispuse decât bărbații să trimită mesaje lungi și cu 54% mai predispuse să trimită mesaje de tipul „te iubesc”.

Așadar, care este stilul „corect” de a trimite mesaje?

Răspunsul este simplu: cel cu care te simți tu confortabil.

Dacă îți place să-i trimiți prietenei tale o relatare detaliată a unei întâlniri care arată ca un mini-eseu, fă-o. Dacă preferi un emoji sau un „ok”, e perfect valid.

Fiecare dintre noi are un stil unic de comunicare. Important este să-l accepți — doar să nu te superi dacă nu fiecare cuvânt este citit, chiar dacă îl merită