Misterul piramidelor: De ce se crede că ar fi fost construite de extratereștri?

Specialiștii spun că aceste convingeri își au originea într-un amestec de factori istorici, psihologici și culturali, amplificați în prezent de mediul online.

Originea teoriilor cu extratereștri: De la literatură la cultura populară

Ideea extratereștrilora fost popularizată în 1968 de scriitorul Erich von Däniken, în cartea Chariot of the Gods. Acesta susținea că monumente, precum piramidele, ar reprezenta dovezi ale intervenției unor civilizații din afara Terrei în trecutul umanității.

Ulterior, aceste idei au fost preluate și promovate în emisiuni de televiziune și producții media, pcum este documentarul „Ancient Aliens”, contribuind la răspândirea lor la scară largă.

Context istoric și impactul asupra percepțiilor oamenilor

Potrivit experților, aceste teorii au apărut într-un context marcat de tensiuni globale, în perioada Războiului Rece, pe fondul temerilor legate de războiul nuclear și al interesului crescut pentru explorarea spațiului. Acest climat a favorizat apariția unor scenarii speculative despre originea și evoluția civilizației umane.

Ce arată cercetările arheologice

Dovezile arheologice acumulate în ultimele decenii indică faptul că monumente, precum piramida din Giza, Egipt, au fost construite prin efort uman organizat. Descoperirile includ așezări ale muncitorilor, infrastructură de aprovizionare și dovezi ale unor comunități bine structurate.

Situri precum Giza, Göbekli Tepe și Troia demonstrează existența unor societăți capabile să dezvolte tehnologii și metode de construcție avansate pentru epoca lor, fără intervenții externe.

De ce prind aceste teorii

Specialiștii susțin că arheologia operează adesea cu dovezi incomplete, ceea ce poate crea impresia de incertitudine pentru publicul larg. În acest context, teoriile conspirației oferă explicații simple și spectaculoase pentru fenomene complexe.

În plus, mediul online favorizează răspândirea rapidă a conținutului care atrage atenția, iar pseudoștiința beneficiază de formate accesibile, videoclipuri virale și narațiuni ușor de urmărit.

Inovația umană, cheia construcțiilor antice

Contrar teoriilor populare, experții subliniază că precizia monumentelor antice este rezultatul progreselor tehnologice și al organizării sociale din acea perioadă. Calculul geometric, experiența acumulată și coordonarea muncii au permis realizarea unor construcții care au rezistat milenii.

Cercetătorii atrag atenția că diferența dintre știință și pseudoștiință constă în baza de dovezi și în metoda de verificare, iar interpretările spectaculoase nu pot înlocui analiza riguroasă a faptelor, potrivit a1.ro.