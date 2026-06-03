Expert Feng Shui: Cum să atragi banii în somn

Potrivit expertului Feng Shui Marie Diamond, există un truc simplu pe care îl poți aplica chiar înainte de culcare și care, conform acestei filozofii chinezești, poate favoriza abundența financiară, scrie yourtango.com

Ideea de bază este că spațiul în care dormi influențează subconștientul mai mult decât îți imaginezi, iar anumite modificări făcute în dormitor pot schimba energia asociată banilor și prosperității.

Colțul din dormitor care este asociat cu banii

Marie Diamond susține că, în Feng Shui, partea de sud-est a unei încăperi este asociată cu bogăția, prosperitatea și fluxul financiar.

Potrivit acesteia, înainte de a merge la culcare, este important să verifici ce obiecte se află în colțul de sud-est al dormitorului.

„În Feng Shui, locuința ta comunică permanent cu subconștientul tău, mai ales în timpul somnului”, explică specialistul.

Conform acestei teorii, ceea ce se află în acea zonă transmite un mesaj simbolic despre relația pe care o ai cu banii.

Elimină dezordinea și obiectele asociate stresului

Primul pas recomandat este eliminarea dezordinii.

Dacă în colțul sud-estic al dormitorului există obiecte stricate, documente legate de datorii, facturi restante sau lucruri care îți provoacă stres, acestea ar trebui îndepărtate.

În filosofia Feng Shui, acumularea de obiecte inutile blochează circulația energiei și poate împiedica apariția oportunităților.

De aceea, organizarea și curățenia sunt considerate esențiale pentru atragerea prosperității.

Obiectele care simbolizează abundența

După ce spațiul este eliberat și curățat, expertul recomandă plasarea unui obiect care simbolizează bogăția sau succesul financiar.

Poate fi vorba despre:

un bol mic cu monede;

o bijuterie aurie;

un obiect care simbolizează succesul;

o hârtie pe care este scrisă suma de bani pe care îți dorești să o obții;

un simbol personal asociat prosperității.

Potrivit lui Marie Diamond, după amplasarea obiectului este recomandat să rostești cu voce tare o afirmație pozitivă precum:

„Sunt deschis(ă) să primesc mai mulți bani cu ușurință.”

Ce spune Feng Shui despre relația dintre casă și succes

Practicanții Feng Shui consideră că locuința este o reflecție directă a energiei personale și a modului în care se desfășoară diferite aspecte ale vieții.

Din acest motiv, multe dintre recomandările acestei filosofii sunt legate de organizarea spațiului și eliminarea dezordinii.

De-a lungul timpului, experții Feng Shui au promovat diverse metode simbolice pentru atragerea prosperității, precum amplasarea plantelor în anumite zone ale casei, folosirea bolurilor cu monede sau păstrarea unui mediu ordonat și armonios.

De ce poate fi util acest obicei

Chiar dacă efectele Feng Shui nu sunt demonstrate științific, multe persoane consideră că organizarea locuinței și eliminarea obiectelor inutile contribuie la reducerea stresului și la crearea unei stări de bine.

În plus, un dormitor ordonat și lipsit de aglomerație poate îmbunătăți calitatea somnului și poate oferi o senzație mai mare de control asupra vieții de zi cu zi.

Indiferent dacă crezi sau nu în principiile Feng Shui, un lucru este cert: mai puțină dezordine în casă înseamnă mai mult confort și mai multă liniște sufletească.