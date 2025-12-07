A murit Tom Hicks, magnatul american care a deținut Liverpool, Stars și Rangers

Lisa LeMaster a declarat că Hicks a murit în pace în Dallas, înconjurat de familie, transmite AP.

Magnatul din Texas a deținut echipa Dallas Stars între 1995 și 2011, câștigând Cupa Stanley în 1999. De asemenea, a deținut Texas Rangers între 1998 și 2010, conducând echipa de baseball la trei titluri în Divizia de Vest a Americii și la o participare în World Series. În 2007, Hicks a achiziționat 50% din acțiunile echipei Liverpool.

„A fi alături de el a însemnat întotdeauna mai mult decât stadioane și terenuri de baseball. A fost vorba despre respect personal, încredere și prietenie", a declarat Jerry Jones, proprietarul echipei Dallas Cowboys, exprimându-și condoleanțele familiei.

Dincolo de lumea sportului, Tom Hicks a fost un inovator în domeniul afacerilor, cofondând Hicks & Haas în 1984 și Hicks, Muse, Tate & Furst în 1989, contribuind la remodelarea strategiei de investiții și capital privat.

„Tom Hicks a fost un om de afaceri inovator și un pionier în domeniul capitalului privat. El a combinat angajamentul său față de afaceri și sport prin deținerea echipelor Stars și Rangers", a declarat omul de afaceri texan Ross Perot Jr.

Hicks a fost parașutist în rezervă, comisar al American Battle Monuments Commission și membru al Consiliului de administrație al Universității din Texas între 1994 și 1999.

Tom Hicks lasă în urmă soția sa de 35 de ani, Cinda Cree Hicks, și șase copii - Thomas Ollis Hicks Jr., Mack Hardin Hicks, John Alexander Hicks, Robert Bradley Hicks, William Cree Hicks și Catherine Forgrave Hicks.

Copiii săi au dat publicității o declarație emoționantă: "Dintre toate realizările sale remarcabile, titlul cel mai prețuit de Tom Hicks era acela de 'tată'. Indiferent de încercările și greutățile cu care s-a confruntat în viață, el a rămas constant în generozitatea și dragostea sa pentru familie. Deși suntem devastați de această pierdere, suntem profund recunoscători că am fost copiii lui”.

(sursa: Mediafax)