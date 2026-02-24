Anca Țurcașiu, lecție de naturalețe la 55 de ani: „Am învățat să mă iubesc așa cum sunt”

Anca Țurcașiu, nemachiată în vacanță

„No make-up, no hair. În vacanța asta, chiar am învățat să mă iubesc pe mine, așa cum sunt, naturală, să nu pun preț decât pe a petrece fiecare zi cât mai frumos cu putință și cred că lecția asta despre iubire de sine e cea mai importantă de pe pământ”, a transmis Anca Țurcașiu, pe Facebook.

Imaginile postate au primit numeroase comentarii pozitive din partea fanilor, care au apreciat aspectul natural al actriței, la 55 de ani.

Destinația preferată

Thailanda rămâne una dintre destinațiile preferate ale cuplului. În trecut, cei doi au explorat întreaga țară, de la nord la sud, iar Marea Andaman rămâne locul lor favorit pentru vacanțele de iarnă.

„Am stat aici foarte mult timp adunat, ca să nu mai spun şi de Asia Express, am fost toată Thailanda de la nord la sud, am bătut-o la pas. Călin, de asemenea, a fost de multe ori, suntem cumva acasă. Marea Andaman este una dintre cele mai frumoase şi cele mai calde mări în perioada asta”, a spus Anca Țurcașiu, în exclusivitate pentru spynews.ro.

