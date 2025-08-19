Andra și Cătălin Măruță, sub teroare! Au cerut emiterea unui ordin de protecție

Potrivit surselor MEDIAFAX, cântăreața și soțul ei au înregistrat o plângere la Poliția Voluntari împotriva unui individ care i-ar teroriza. Andra și Cătălin Măruță au decis să ia măsuri legale pentru a-și proteja liniștea și siguranța.

Sursele judiciare au declarat, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că Poliția Voluntari urmează să investigheze cazul și să stabilească circumstanțele în care au avut loc incidentele raportate de cei doi.

Andra și Cătălin Măruță locuiesc într-o vilă spațioasă situată în zona de nord a Capitalei. Cei doi au investit serios pentru ca locuința să fie cât mai confortabilă, atât pentru ei, cât și pentru cei doi copii ai lor.

Deși sunt persoane publice, Andra și Cătălin preferă să păstreze discreția, motiv pentru care nu au oferit niciodată un tur complet al casei. Cu toate acestea, mici colțuri din vilă apar frecvent în fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele sociale. Curtea din spate găzduiește o piscină, iar în casă există un studio în care Andra lucrează ocazional.

Parterul vilei este dominat de un living cu bucătărie open space, amenajate în nuanțe închise. Pereții sunt acoperiți cu cărămidă decorativă, iar podelele sunt din parchet masiv de stejar și fag. Bucătăria îmbină elegant negrul cu lemnul, fiind dotată cu iluminare LED și o zonă specială pentru colecția de vinuri a cuplului.

