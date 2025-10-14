Boala cumplită de care suferă Irinel Columbeanu, dezvăluită de fiica sa

Într-un interviu pentru publicația americană Shoutout LA, tânăra a mărturisit că tatăl său suferă de Alzheimer iar, la început, acesta a refuzat să recunoască și să accepte boala.

Irina locuiește în SUA împreună cu mama sa, Monica Gabor, și cu partenerul acesteia, Mr. Pink. Ea a observat primele semne ale maladiei în urmă cu câțiva ani, în momentul în care s-au reîntâlnit după o lungă perioadă de separare.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani”, a povestit Irina Columbeanu.

Revedere dureroasă

Revederea a adus însă și o realitate dureroasă. Tatăl său avea pierderi de memorie.

„Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a explicat aceasta.

Irina a devenit pasionată de neuroștiințe

Însă confruntarea cu un diagnostic atât de dureros, Irina a început să se îndrepte spre medicină și să colaboreze cu dr. Newton Howard, specialist în neuroștiințe și implanturi wireless pentru tratarea Alzheimerului.

„Am fost fascinată de ideea că o tehnologie simplă și minim invazivă ar putea stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Gândul că ceva atât de accesibil l-ar putea ajuta pe tata m-a inspirat profund. Vreau să urmez medicina și să contribui la progresul în domeniul neuroștiinței”, a mai spus tânăra.

În timpul ultimei sale vizite în România, Irina a vorbit cu emoție despre legătura cu tatăl său, care locuiește acum într-un azil Snagov.

„„Tata este responsabilitatea mea, pentru că este tatăl meu și îl iubesc necondiționat”, a spus Irina.

Fostul milionar are o pensie de circa 2.000 de lei, insuficientă pentru cheltuielile medicale și de întreținere, potrivit click.ro.