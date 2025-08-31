Bombă în showbiz! Zoë Kravitz și Harry Styles, surprinși în ipostaze tandre la Londra. S-a înfiripat o nouă poveste de dragoste?

Actrița și cântărețul păreau mai apropiați ca niciodată, iar zvonurile despre un posibil cuplu circulă deja cu viteză prin presa internațională.

Potrivit publicației The Sun, cei doi ar fi fost văzuți sărutându-se într-un restaurant select din Londra. „Harry și Zoë stăteau lipiți unul de altul ca niște adolescenți îndrăgostiți. Păreau complet captivați de moment și nu le păsa că sunt văzuți”, a declarat o sursă pentru Daily Mail.

Vacanță romantică în Italia

La scurt timp după escapada londoneză, paparazzi i-au prins din nou, de această dată plimbându-se la braț pe străzile pitorești din Italia. Zoë a ales o rochie albă, simplă, dar elegantă, iar Harry a mizat pe o ținută casual, relaxată, semn că lucrurile dintre ei par să fie cât se poate de firești.

„Sunt primele zile, nu pun etichete. Se distrează și se bucură unul de celălalt”, a mai precizat aceeași sursă.

Aventurile amoroase ale lui Harry Styles

Cântărețul britanic, fost membru One Direction, are un trecut amoros spectaculos. Printre fostele sale iubite se numără Taylor Swift, Kendall Jenner și Olivia Wilde, dar și zvonuri legate de Emily Ratajkowski sau modelul Taylor Hill. Cu toate acestea, Harry a încercat mereu să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Dragostea zbuciumată a lui Zoë Kravitz

Nici Zoë nu e străină de relațiile intens mediatizate. Actrița, fiica legendarului Lenny Kravitz, a fost logodită cu Channing Tatum, însă cei doi s-au despărțit în 2023. În 2024, presa a surprins-o în compania actorului Noah Centineo, dar relația nu a durat. De-a lungul timpului, Zoë a mai fost apropiată de staruri precum Ezra Miller, Penn Badgley sau Chris Pine.

Ce urmează?

Deocamdată, nici Harry, nici Zoë nu au confirmat sau infirmat zvonurile. Însă gesturile tandre și aparițiile publice tot mai dese ridică mari semne de întrebare. Oare avem de-a face cu noul cuplu-bombă al Hollywoodului?

