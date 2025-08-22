Cântăreț cunoscut, arestat pentru că a umblat pe străzile din LA în lenjerie intimă

Incidentul s-a produs joi în Los Angeles, SUA. Poliția a fost chemată pe Bulevardul Ventura la ora locală 5:30, deoarece un bărbat mergea pe stradă în lenjerie intimă, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Los Angeles (LAPD), citat de BBC. Bărbatul încălțat cu cizme de cowboy dansa pe stradă și îi invita pe trecători să „vină la petrecere”.

Polițiștii care au ajuns la fața locului susțin că au fost agresați de bărbat. El a fost arestat și apoi a fost dus la spital existând suspiciunea unei supradoze.

Lil Nas X este primul bărbat declarat gay care a primit un premiu al Asociației Muzicii Country, pentru piesa Old Town Road în 2019. Piesa a mai câștigat două premii Grammy și a doborât recordul pentru cea mai longevivă melodie numărul 1 în Billboard Hot 100. Melodia a stat 17 săptămâni în fruntea clasamentului.

Cântărețul a generat controverse de-a lungul carierei sale, unii numind un videoclip al său „depravat” și „malefic”. Până la sfârșitul acestui an, cântărețul va lansa un album, așteptat cu mare interes de fani.

(sursa: Mediafax)