Cazul care a șocat Hollywoodul: Instanța din Los Angeles dă undă verde procesului împotriva lui Alec Baldwin

Potrivit publicației Variety, judecătorul de la Curtea Superioară de Justiție, Maurice Leiter, a emis vineri o hotărâre sumară care permite continuarea cazului actorului Alec Baldwin, relatează The Guardian.

Decizia judecătorului – obținută de publicație – prevede că „un juriu rezonabil ar putea constata că domnul Baldwin a ignorat în mod imprudent probabilitatea ca îndreptarea unei arme în direcția cuiva, cu degetul pe trăgaci, să provoace suferință emoțională”.

Procesul a fost intentat de Serge Svetnoy, director de producție, împotriva producătorilor filmului, inclusiv a lui Alec Baldwin, care avea și rol principal. Svetnoy a susținut că a suferit traume emoționale în urma împușcării directorului de imagine Halyna Hutchins, care a fost rănită mortal pe platourile de filmare din New Mexico, în octombrie 2021. O armă de recuzită ținută de Alec Baldwin a tras un glonț real. Regizorul filmului, Joel Souza, a fost, de asemenea, rănit.

Decizia de vineri vine după ce procesul penal de omor involuntar al lui Baldwin a fost clasat în 2024, când un judecător din New Mexico a stabilit că procurorii statului au reținut probele.

În pofida respingerii procesului penal, Alec Baldwin continuă să se confrunte cu procese civile legate de moartea Halynei Hutchins și de împușcarea lui Joel Souza.

Actorul a declarat în mod constant că i s-a spus că arma era „rece”, adică nu conținea muniție reală. De asemenea, el susține că nu a apăsat pe trăgaci.