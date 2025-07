Ce spune Andreea Marin despre problemele sale de sănătate

Vedeta se află de peste 30 de ani în prim planul vieții publice. Deși s-a confruntat cu provocări de-a lungul timpului, Andreea Marin este astăzi o femeie împlinită, atât pe plan profesional, cât și personal.

Însă acum trece prin momente dificile.

Problemele de sănătate ale Andreei Marin

Andreea Marin este activă pe rețelele de socializare, împărtășind admiratorilor ce se întâmplă în viața ei. Ea a afirmat asttfel că are unele probleme de sănătate.

"Azi a fost o zi tristă pentru mine. Trupul mi-a fost slăbit de o îmbolnăvire neașteptată, iar sufletului i-a fost greu să îmbrățișeze cu tandrețe și bunătate, pentru vindecare, o durere interioară… dar viața a avut un dar pentru mine: înțelepciunea de a înțelege că zilele bune se împletesc inevitabil cu cele grele, așa e ea. Cu urcușuri si coborasuri. Prețuiesc viața, așa cum e ea. Am învățat să nu fug de durere, ci să o accept, să mă întreb cu blândețe ce simt, unde în corp se reflectă și sub ce formă tristețea, să o las să fie, să se manifeste până când puterea ei va slăbi … sunt acasă acum, cuminte cu tratamentul pe noptieră și la pat, însă voi continua să vă aduc ce știu eu mai bine: zâmbet și optimism, cea mai bună rețetă de a trece frumos și demn prin viață, cel puțin așa am simțit mereu eu. Zâmbetul exersat chiar și când e trist la început și pare greu de oferit celorlalți când în interior nu ți-e bine e, de fapt, început de salvare și devine realitate apoi, pas cu pas. Am trecut prin multe momente greu de dus în cei 50 de ani de viață, unele m-ar fi pus la pământ dacă n-ar fi fost munca mea, care mă scotea din casă, mă obliga să mă întâlnesc cu oamenii, să le zâmbesc, să mă prezint în fața lor cu respect, zâmbeam nu din prefăcătorie, ci pentru că nu vroiam să pun povara mea pe umerii lor, aveam datoria să-mi duc mai departe responsabilitățile, pentru mine nu există promisiune pe care să nu o duc până la capăt, atunci când depinde de mine. Zâmbetul m-a salvat mereu și blândețea poate salva o lume. Cel puțin lumea din inima mea", a scris vedeta pe Facebook.