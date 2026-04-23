Cum și-a schimbat viața Sofia Vicoveanca după infarct: "Sunt bine, cu băiatul. Am făcut sărbătorile împreună"

Cântăreața a fost internată de urgență la Spitalul din Suceava, în ianuarie 2026 și își revine treptat.

"Sunt bine, cu băiatul. Am făcut sărbătorile împreună. Nici nu contează ce mâncăruri am avut pe masă. Dar este important ca sărbătorile să fie cu suflet, să le primim întotdeauna cu suflet. Indiferent de situație, indiferent de ceea ce mănânci la masa de Paște, dacă este atmosferă frumoasă în familie și vezi ochii limpezi și fața luminoasă, nu-ți mai trebuie nimic. Și cred că asta este cel mai important, ca în familie să fie bucurie și armonie", a spus Sofia Vicoveanca pentru viva.ro.

De ce s-a mutat la București?

Artista a decis să se mute la băiatul ei în București, după infarctul suferit.

"La sărbători mai vin în București, dar acum sunt de dinainte de sărbătorile pascale la fiul meu și mai rămân pentru că la Suceava mi-e urât să rămân singură. Mă bucur de copil, de nepoate… Și apoi trebuie să-mi încarc și eu sufletul. Dacă e nevoie sar cu un ajutor, cu ceva în casă. Știți cum e… are și animăluțe, și este altceva. Mai stăm la o vorbă, nu știu. E mare lucru că sunt cu ei, și mă simt foarte bine la fiul meu. Dacă avem sănătate este bine", a mai spus aceasta.

O copilărie plină de provocări

Sofia Vicoveanca a avut o copilărie plină de provocări din cauza războiului.

"Am copilărit într-o căsuță mică, o singură cameră. Acolo am stat cu mama până a venit tata din prizonierat. După mulți ani a venit. Sunt ani în care nu am răbdat de foame, dar nu am știut gustul pâinii până nu a venit tata din prizonierat. Nu aveam bani să ne cumpărăm pâine, dar de foame nu am răbdat. Am avut o copilărie... Dumnezeu are grijă și ne mai și încearcă.", a povestit interpreta de muzică populară.