Dezvăluiri despre fiica secretă a lui Vladimir Putin. Ce face tânăra la Paris?

Elizaveta Krivonogikh are 21 de ani și folosește un pseudonim în viața de zi cu zi. Ea lucrează ocazional ca DJ în cluburi din capitala Franței.

Informațiile privind existența sa au apărut în contextul în care Vladimir Putin își păstrează viața personaă departe de ochii publicului. Astfel că detaliile despre familia acestuia nu sunt confirmate oficial.

Cine este Elizaveta Krivonogikh?

Elizaveta ar fi fiica lui Vladimir Putin dintr-o relație cu Svetlana Krivonogikh, de la începutul anilor 2000. Fata a urmat cursuri la Școala Internațională de Management Artistic ICART, iar în prezent lucrează ca DJ.

Numele complet al tinerei ar include și patronimicul „Olegovna”, interpretat de unele surse ca o posibilă referință la Oleg Rudnov, un apropiat al liderului de la Kremlin, însă aceste informații nu au fost confirmate oficial.

Tânăra a declarat într-un interviu că nu este interesată de politică și preferă să se concentreze pe activități artistice. Ea a mai spus că nu și-a dorit expunere publică, dar tratează notorietatea cu calm, concentrându-se pe cariera sa, notează spynews.ro.

Nici Kremlinul și nici persoanele menționate în aceste relatări nu au confirmat informațiile privind presupusa relație de familie.