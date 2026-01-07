Dezvăluirile soțului: ce boală a avut Brigitte Bardot și cum au fost ultimele luni ale actriței

Brigitte Bardot a fost „luată de cancer”, potrivit soțului ei, Bernard d'Ormale. În Paris Match, octogenarul a descris ultimele luni petrecute alături de actrița care a murit pe 28 decembrie la vârsta de 91 de ani.

El a spus că ultimele luni trăite de această femeie cu voință puternică au fost de „totul sau nimic”. La televizor, ea a urmărit protestele din țară, potrivit Le Figaro. Pe noptiera ei se aflau romanul Belle Greene al Alexandrei Lapierre și o carte, un fel de declarație de dragoste pentru copaci, scrisă de Peter Wohlleben.

Actrița suferea de cancer și a fost spitalizată de mai multe ori, a mai spus soțul. „Rezistase celor două operații pe care le-a suferit pentru a trata cancerul care, în cele din urmă, i-a luat viața. Dar încă își dorea cu disperare să se întoarcă la La Madrague. Și asta era mai complicat, mai ales din cauza durerilor persistente de spate care o epuizau”, a relatat Bernard d'Ormale.

Credința și energia lui Brigitte Bardot s-au erodat pe măsură ce reabilitarea ei a devenit mai dificilă. Până în acea dimineață dureroasă de 28 decembrie, și-a adus aminte bărbatul. „Un sentiment de pace și liniște i s-a așternut pe față. Și a devenit din nou incredibil de frumoasă, așa cum fusese în tinerețe. Nu ai crede că avea 91 de ani”, a spus soțul ei. El și-a adus aminte că a cunoscut-o pe Bardot în 1992 la o cină.

Încă nu știe dacă La Madrague, casa în care Brigitte Bardot a locuit din 1958, va putea deveni muzeu. Deocamdată, este un moment de reflecție. Vedete și fani s-au adunat miercuri la Saint-Tropez pentru un ultim omagiu, menit să fie „nepretențios” și în mare parte privat. „Ceea ce și-a dorit Brigitte a fost o înmormântare simplă. Deși nimic din jurul ei nu a fost vreodată cu adevărat simplu...”, a fost concluzia lui Bernard d’Ormale.

Înmormântarea ei a avut loc miercuri, la Saint-Tropez. Procesiunea a început la ora locală 11:00 la biserica Notre-Dame de l'Assomption.

(sursa: Mediafax)