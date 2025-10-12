Drama fostului solist al trupei Lostprophets. Ucis într-o închisoare britanică, în timp ce ispășea o pedeapsă de 35 de ani de închisoare

În vârstă de 48 de ani, acesta ispășea pedeapsa la închisoarea Wakefield din nordul Angliei.

„La ora 9:39 dimineața (sâmbătă), poliția a fost chemată de personalul de la HMP Wakefield, care a raportat o agresiune asupra unui deținut”, a declarat poliția din West Yorkshire într-un comunicat, citat de CNN.

„Serviciile de urgență au intervenit, iar bărbatul a fost declarat mort la fața locului puțin timp mai târziu”. În comunicat s-a transmis și numele lui Watkins.

Poliția nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta situația.

Ian Watkins a fost condamnat în 2013, după ce a pledat vinovat la 13 capete de acuzare. El a recunoscut două tentative de viol, agresiune sexuală asupra unui copil sub 13 ani, complicitate la agresiunea sexuală asupra unui copil sub 13 ani, conspirație la violul unui copil sub 13 ani și conspirație la agresiunea sexuală asupra unui alt copil sub 13 ani.

De asemenea, el a pledat vinovat pentru 6 capete de acuzare de luare și deținere de imagini indecente cu copii și unul de deținere de imagini pornografice extreme.

