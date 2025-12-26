Elena Udrea, mesaj de ziua ei: „„O viață cât 10 vieți. Aș da timpul înapoi?”

x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Dec 2025   •   12:20
Sursa foto: Facebook/Elena Udrea împlinește astăzi 52 de ani.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, împlinește astăzi 52 de ani. Ea a fost eliberată de curând din închisoare, după ce a fost condamnată în dosarul Gala Bute.

Aceasta a transmis un mesaj pe Facebook, în care a scris despre alegeri, vise și suferințele prin care a trecut. 

O viață cât 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-aș opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-aș face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…

Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevăratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și pentru că mi-a dat puterea să trec prin toate încercările.

Îți mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită!

Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune!", a scris aceasta pe rețeaua de socializare. 

Elena Udrea a fost condamnată la 6 ani de închisoare în dosarul Gala Bute și arestată în Bulgaria, în 2022. A fost liberată condiționat în iulie 2025.

