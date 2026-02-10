O embolie pulmonară, cauza morții actriței Catherine O'Hara

x close
de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   12:00
Actrița Catherine O'Hara a murit în urma unei embolii pulmonare, cauza principală fiind cancerul, este concluzia legiștilor menționată în cetrificatul de deces.

Un certificat de deces emis luni în comitatul Los Angeles menționează embolia pulmonară, care apare atunci când un cheag de sânge blochează o arteră din plămâni, drept cauza imediată a morții actriței, survenită pe 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani. Cancerul a fost cauza pe termen lung, potrivit AP.

Oncologul care a semnat certificatul a indicat că o trata pe O'Hara din martie anul trecut și că a văzut-o ultima dată pe 27 ianuarie. Ea a murit la un spital din Santa Monica, California.

Îndrăgita actriță de comedie născută în Canada a jucat rolul mamei lui Macaulay Culkin în două filme „Singur acasă” și a câștigat un premiu Emmy pentru rolul dramatic Moira Rose din „Schitt's Creek”.

Moartea ei a fost o surpriză pentru majoritatea, iar o declarație inițială a reprezentanților ei spunea doar că a murit „în urma unei scurte boli”.

Colaboratori precum Culkin, Christopher Guest, Eugene Levy și Pedro Pascal i-au adus un omagiu plin de dragoste după moartea sa.

Documentul menționa că a fost incinerată. Profesia ei este „actriță” și afacerea ei este filmul. Se menționa că și-a practicat meseria timp de 50 de ani.

(sursa: Mediafax)

