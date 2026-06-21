Interdicție de zbor pentru Traian Băsescu. Dezvăluirile unei însoțitoare de zbor

În timpul unui zbor, fostul șef al statului a încălcat regulile de siguranță la bord, fumând în toaleta aeronavei, un gest strict interzis de reglementările aviatice internaționale.

Interdicție de zbor timp de un an

„Traian Băsescu a fumat în baie și și-a luat interdicție un an. Ca pasager era cuminte. Își lua un whiskey și stătea și se uita la un film tot zborul. Nu este amuzant să fumezi în avion și nici nu este amuzant să luăm foc. Deci, îi dau nota 0/10”, a explicat aceasta, pe TikTok.

În urma incidentului, compania aeriană a decis interzicerea accesului acestuia la zborurile sale pentru o perioadă de un an, as cris tânăra însoțitoare de zbor pe o rețea de socializare.

Traian Băsescu a condus România pe parcursul a două mandate prezidențiale, pe o perioadă totală de 10 ani.

Ce pensie are Traian Băsescu?

În spațiul public au circulat și declarații ale fostului președinte referitoare la pensia sa. Acesta a afirmat că în prezent primește aproximativ 11.000 de lei lunar, precizând că nivelul veniturilor este rezultatul unor majorări succesive.

„11.000 de lei. Eu am ieşit la pensie cu 2.950 de lei. Dar am ieşit în 2014, în noiembrie. Deci pensia mea a fost de 2.950 de lei. Între timp au fost indexările plus marea mărire a pensiei acum, cu noua lege. Am câştigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor. Ceva este în regulă, asemenea transfer de resurse către zona pensiilor. Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc”, a declarat Traian Băsescu, la Digi24.