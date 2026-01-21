Iulia Albu, șocată de factura la gaze: "Oare este o glumă?”

x close
de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   19:00
Iulia Albu, șocată de factura la gaze: &quot;Oare este o glumă?”
Sursa foto: Instagram/Iulia Albu atrage atenția asupra scumpirilor uriașe.

Iulia Albu, șocată de factura la gaze, se întreabă public dacă nu cumva este o glumă.

Creatoarea de modă a dezvăluit pe rețelele sociale că a primit o notă de plată colosală pentru consumul de gaze, la final de ianuarie 2026, pe fondul majorărilor de prețuri resimțite în casele românilor.

Factură uriașă la gaze

„Îți vine factura la gaze 3.600 ron... Oare este o glumă?”, a scris vedeta, subliniind că mulți români muncesc din greu o lună întreagă pentru ma puțin bani.

Iulia Albu s-a împăcat cu Mike

Iulia Albu și Mike s-a împăcat recent după mai multe despărțiri. La sfârșitul lunii decembrie 2025, au fost văzuți plimbându-se prin parc iar, la  final, Mike i-a deschis portiera mașinii partenerei sale, potrivit spynews.ro.

Subiecte în articol: facturi gaze iulia albu
