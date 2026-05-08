Kylie Minogue, mărturisiri emoționante despre lupta cu cancerul: „Eram atât de speriată”

Cu emoție și vizibil afectată, ea și-a amintit de șocul prin care a trecut la veștii și perioada de incertitudine care a urmat.

Mărturisiri dureroase ale artistei

„Eram atât de speriată de ceea ce mă aștepta. Nu știam dacă o să se mai facă vreodată bine. Dar eu voiam doar să fiu alături de sora mea. Muzica ne-a dat puterea să mergem mai departe”, a mărturisit aceasta.

Kylie Minogue avea atunci 36 de ani și se afla la apogeul carierei sale artistice. A fost diagnosticată cu cancer de sân în stadiu incipient și a fost supusă unei intervenții chirurgicale, numită lumpectomie, urmată de ședințe de chimioterapie la Paris. În 2006, artista a primit vestea că nu mai prezintă semne de boală.

Începuturile carierei

Kylie Minogue și-a început cariera artistică la 11 ani, apărând în producții de televiziune australiene, precum „Skyways”, „The Sullivans” și „The Henderson Kids”, „Neighbours”.

De-a lungul deceniilor, artista a devenit o personalitate influentă în muzica pop, cu o carieră marcată de numeroase premii și recorduri, fiind astăzi considerată una dintre cele mai longevive prezențe din industria muzicală, notează spynews.ro.

