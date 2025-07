Margot Robbie dezvăluie care este scena ei de sex preferată din filme

Într-un interviu recent pentru W Magazine, vedeta din Barbie a surprins cu o mărturisire neașteptat de sinceră: scena ei de sex preferată din istoria filmului.

O preferință personală, intensă și... surprinzătoare

Întrebată direct care este, în opinia ei, cea mai bună scenă de sex dintr-un film, Margot Robbie a oferit un răspuns care a surprins fanii cinefili: nu este vorba despre o secvență clasică sau comercială, ci despre una intensă, emoțională și memorabilă dintr-un film de cult al anilor ’90.

„Cea mai bună scenă de sex dintr-un film, după părerea mea, și am revăzut-o chiar aseară…”, spune Robbie. A urmat apoi o pauză teatrală, urmată de dezvăluirea filmului: True Romance (Amor a quemarropa), scris de Quentin Tarantino și regizat de Tony Scott.

O cabină telefonică, un moment de adrenalină și pasiune

Secvența preferată de Robbie se petrece într-o cabină telefonică de pe marginea drumului, unde personajele Alabama și Clarence, interpretați de Patricia Arquette și Christian Slater, trăiesc un moment de intimitate intensă.

„Când Alabama și Clarence sunt în cabina telefonică… este cea mai bună scenă de sex din istorie”, a declarat actrița. Scena este acompaniată de melodia Chantilly Lace și este descrisă de Robbie ca fiind „stângace, dar sinceră, fizică, dar profund emoțională”.

Un film de cult cu ADN-ul lui Tarantino

Deși True Romance nu a fost regizat de Quentin Tarantino, scenariul îi aparține în întregime, iar stilul său este recognoscibil în fiecare replică. Filmul combină romantismul violent cu dialoguri pop-culturale, personaje memorabile și o doză consistentă de nebunie.

Distribuția include nume mari precum Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, Michael Rapaport și un tânăr Brad Pitt. Margot Robbie a colaborat ulterior cu Tarantino în Once Upon a Time in... Hollywood, consolidând astfel o legătură simbolică între preferințele ei și cariera sa profesională, scrie 20minutos.es

