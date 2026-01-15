Misterul momentului viral cu Leonardo DiCaprio la Golden Globe a fost lămurit

x close
de Redacția Jurnalul    |    15 Ian 2026   •   12:15
Un gest ironic, câteva mișcări teatrale și un scurt schimb de replici surprins de camere au fost de ajuns pentru a stârni valuri de comentarii pe rețelele sociale. Între timp, s-a aflat cu cine discuta Leonardo DiCaprio în înregistrarea devenită virală de la ceremonia Golden Globe, scrie Il Post.

La ceremonia recentă a Golden Globe Awards, DiCaprio a fost filmat conversând energic cu cineva din sală. El și-a însoțit vorbele cu gesturi ironice și mimici exagerate. În timp ce gesticula, actorul părea să facă aluzie la „k-pop” și indica o persoană aflată mai departe.

Clipul, distribuit inclusiv pe conturile oficiale ale premiilor, s-a răspândit rapid online, alimentând întrebarea: cine era în vizorul glumelor celebrului actor?

Actrița Teyana Taylor, partenera lui DiCaprio în producția „One Battle After Another”, a dezvăluit că ea era cea cu care actorul glumea în acel moment, scrie Il Post.

Inițial, unii internauți, interpretând mișcările buzelor lui DiCaprio, au crezut că acesta o ironiza pentru o presupusă confuzie între termenul „k-pop” și numele unei persoane. În realitate, discuția avea o cu totul altă semnificație. Într-un interviu pentru Access Hollywood, Teyana Taylor a explicat că dialogul se referea la filmul de animație „KPop Demon Hunters”. Acesta a fost laureat la categoria „Cel mai bun film de animație”.

„Eram foarte fericită de victorie, copiii mei adoră filmul. Dansam și sărbătoream, iar Leo m-a surprins chiar atunci”, a povestit actrița, care în aceeași seară a obținut și premiul pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”.

Înainte ca Taylor să clarifice situația, unele publicații au presupus că DiCaprio ar fi discutat cu actrița Chase Infiniti. Aceasta îi era colegă din același film și cunoscută ca fană k-pop. Declarațiile lui Taylor au infirmat însă această ipoteză.

Leonardo DiCaprio a fost în centrul atenției și într-un alt moment al serii. Prezentatoarea Nikki Glaser a făcut o glumă despre viața lui personală și discreția pe care o păstrează în privința relațiilor. Actorul a primit gluma cu zâmbet, semn că, odată cu promovarea noului său film, a fost mai prezent în spațiul public decât de obicei.

