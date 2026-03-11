Povestea de dragoste a celei mai frumoase fetițe din lume: Detalii despre cererea în căsătorie și inelul de logodnă

Tânăra are 24 de ani iar partenenerul ei, Ben Atal, are 28 de ani.

Logodnă de lux pe Riviera Atenei

Cererea în căsătorie a avut loc într-un hotel de 5 stele, pe malul mării, unde o noapte de cazare poate ajunge la 700 de dolari. Cei doi sunt împreună din 2020 iar relația lor a fost inițial una de prietenie. Apoi legătura lor s-a transformat într-o poveste de dragoste. Una dintre primele escapade romantice alel cuplului a fost în Saint-Tropez, pe Coasta de Azur.

Faimoasă la vârsta de 4 ani

Thylane Blondeau a pășit pe podium pentru prima dată la vârsta de patru ani, defilând pentru casele de modă Jean Paul Gauttier și Dolece&Gabbana. Un an mai târziu, revista Vogue Enfants a desemnat-o cea mai frumoasă fată din lume.

În pofida faimei și aprecierii internaționale, Thylane Blondeau recunoaște că are propriile complexe.

„Dacă e ceva ce mă face să mă simt complexată, n-aş zice neapărat complexată, dar urăsc să zâmbesc, nu-mi place deloc. Am un temperament greu de suportat”, a declarat aceasta.

De la modă la cinematografie

Thylane Blondeau continuă să atragă și astăzi atenția paparazzilor și a presei, iar cariera sa s-a extins și în cinematografia franceză. Cel mai cunoscut rol al său este în producția Belle și Sebastian, consolidându-i statutul de personalitate influentă în lumea modei și a divertismentului, potrivit observatornews.ro.

