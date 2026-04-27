Povestea emoționantă a celui mai darnic miliardar din lume: Succes, boală și lupta contra cancerului

Ralph Lauren finanțează inițiative dedicate cercetării și tratamentului cancerului, dar și programe educaționale și de protecție a mediului, potrivit a1.ro.

De la Bronx la imperiul modei

Ralph Lifshitz s-a născut la Ney York, pe 14 octombrie 1939 dintr-o familie de imigranți evrei originari din Belarus. Crescut în Bronx, unul dintre cartierele modeste ale orașului, și-a schimbat numele în adolescență, pe fondul presiunilor sociale din mediul școlar.

Încă din liceu a arătat pasiune pentru modă, inspirându-se din cinema. După studii în domeniul afacerilor la Baruch College și o scurtă perioadă în armată, el a lucrat în vânzări la Brooks Brothers. În 1967 a început să creeze cravate sub brandul „Polo”, punând apoi bazele unei afaceri dezvoltate cu un împrumut de 30.000 de dolari.

Ascensiunea sa a fost rapidă. În 1970 a primit premiul Coty iar doi ani mai târziu a lansat tricoul polo în 24 de culori, devenit ulterior emblematic pentru companie. De-a lungul timpului, brandul său s-a extins de la îmbrăcăminte la accesorii și produse pentru casă.

Inițiative în domeniul sănătății

Experiența personală a avut un impact major asupra deciziilor filantropice ale designerului. În anii 1980, Ralph Lauren a suferit o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unei tumori benigne pe creier, moment care l-a determinat să se implice activ în susținerea cercetării oncologice.

În 1989 a co-fondat Centrul Nina Hyde pentru Cercetarea Cancerului de Sân din cadrul Georgetown University. În 2003, în colaborare cu Memorial Sloan Kettering Cancer Center, a contribuit la deschiderea unui centru dedicat prevenției și tratamentului cancerului în Harlem.

Campania Pink Pony, lansată în 2000, rămâne una dintre cele mai cunoscute inițiative ale sale, axată pe combaterea cancerului de sân și sprijinirea comunităților defavorizate.

Familie și continuitate

Ralph Lauren este căsătorit din 1964 cu Ricky Anne Low-Beer, iar împreună au trei copii. Fiul lor, David Lauren, este implicat în conducerea companiei. În 2011 s-a căsătorit cu Lauren Bush, nepoata președintelui George W. Bush.Andrew este producător de film, iar fiica sa Dylan este proprietara magazinului de dulciuri Dylan's Candy Bar din New York.

Oprtunitate și responsabilitate

În declarațiile sale publice, Ralph Lauren a subliniat adesea rolul norocului și al oportunităților în parcursul său profesional, dar și responsabilitatea de a contribui la binele comunității.

„Am fost foarte norocos în viață. Nu am planificat niciodată nimic. Am pornit de la un vis și am construit o carieră”, declara acesta într-un interviu acordat publicației Le Monde.