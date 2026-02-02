x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Timp liber Monden Premiile Grammy. Un cântăreț celebru l-a atacat pe Trump: „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale!”

Premiile Grammy. Un cântăreț celebru l-a atacat pe Trump: „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale!”

de Redacția Jurnalul    |    02 Feb 2026   •   10:45
Premiile Grammy. Un cântăreț celebru l-a atacat pe Trump: „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale!”
Sursa foto: Hepta/Bad Bunny l-a atacat pe Trump

Un cântăreț celebru l-a atacat pe președintele SUA de pe scena Premiilor Grammy. „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale. Nu suntem extratereștri”, a spus Bad Bunny. Vedeta care are cetățenia americană le-a cerut agenților ICE să plece.

Cântărețul portorican Bad Bunny i-a atacat pe Donald Trump și pe agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) în timp ce accepta premiul pentru cea mai bună muzică urbană latină la Premiile Grammy, potrivit Le Figaro. Ceremonia a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles.

Bad Bunny a cerut ca ICE „să iasă” „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale. Nu suntem extratereștri. Suntem ființe umane și suntem americani”, a declarat el, îndemnând oamenii să nu se lase „contaminați” de „ură”.

În timp ce președintele american Donald Trump a făcut din deportările migranților un pilon central al politicii sale, Bad Bunny a decis că turneul său mondial, care a început în noiembrie, nu va include nicio oprire în Statele Unite. Asta pentru a-și proteja fanii de potențiale raiduri ICE. Puerto Rico se află sub jurisdicția SUA din 1898, iar cântărețul este cetățean american.

Artistul în vârstă de 31 de ani urmează să cânte în pauza Super Bowl, finala foarte urmărită a campionatului de fotbal american. Evenimentul se va desfășura duminica viitoare. Această alegere a fost criticată de grupul MAGA, care îl acuză că a cântat în spaniolă și că a făcut declarații pe care le descriu drept „woke”.

Șase nominalizări la premiile Grammy

Cel de-al șaselea album al Bad Bunny, i-a adus șase nominalizări la premiile Grammy, inclusiv cea mai prestigioasă: Albumul anului. Albumul se numește Debi Tirar Mas Fotos”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: ice Bad Bunny donald trump
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri