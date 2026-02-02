Premiile Grammy. Un cântăreț celebru l-a atacat pe Trump: „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale!”

Cântărețul portorican Bad Bunny i-a atacat pe Donald Trump și pe agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) în timp ce accepta premiul pentru cea mai bună muzică urbană latină la Premiile Grammy, potrivit Le Figaro. Ceremonia a avut loc în noaptea de duminică spre luni la Los Angeles.

Bad Bunny a cerut ca ICE „să iasă” „Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale. Nu suntem extratereștri. Suntem ființe umane și suntem americani”, a declarat el, îndemnând oamenii să nu se lase „contaminați” de „ură”.

În timp ce președintele american Donald Trump a făcut din deportările migranților un pilon central al politicii sale, Bad Bunny a decis că turneul său mondial, care a început în noiembrie, nu va include nicio oprire în Statele Unite. Asta pentru a-și proteja fanii de potențiale raiduri ICE. Puerto Rico se află sub jurisdicția SUA din 1898, iar cântărețul este cetățean american.

Artistul în vârstă de 31 de ani urmează să cânte în pauza Super Bowl, finala foarte urmărită a campionatului de fotbal american. Evenimentul se va desfășura duminica viitoare. Această alegere a fost criticată de grupul MAGA, care îl acuză că a cântat în spaniolă și că a făcut declarații pe care le descriu drept „woke”.

Șase nominalizări la premiile Grammy

Cel de-al șaselea album al Bad Bunny, i-a adus șase nominalizări la premiile Grammy, inclusiv cea mai prestigioasă: Albumul anului. Albumul se numește Debi Tirar Mas Fotos”.

(sursa: Mediafax)