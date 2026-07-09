Protocol neobișnuit al liderului de la Casa Albă. De ce excrementele lui Donald Trump sunt readuse în SUA după vizita la Ankara

Printre protocoalele despre care presa internațională a scris de-a lungul timpului este și colectarea deșeurilor biologice ale liderului american, inclusiv în timpul deplasărilor oficiale în străinătate.

Potrivit publicației Turkiye Today, această procedură ar urma să fie aplicată și în cazul vizitei președintelui Donald Trump la Summitul NATO, desfășurat în Turcia.

De ce sunt colectate deșeurile biologice

Conform informațiilor apărute în presa internațională, protocolul are rolul de a împiedica accesul unor servicii de informații străine la materiale biologice care ar putea oferi indicii despre starea de sănătate a liderului american.

Din acest motiv, deșeurile biologice rezultate în timpul deplasărilor oficiale ar fi colectate în recipiente speciale și transportate înapoi în SUA, sub supravegherea echipei de securitate.

Deși autoritățile americane nu comentează în mod obișnuit procedurile de protecție ale președintelui, astfel de măsuri au fost relatate în repetate rânduri de presa internațională și de foști oficiali familiarizați cu protocoalele de securitate.

Același protocol și pentru alți președinți

Presa internațională a relatat că proceduri similare ar fi fost aplicate și în timpul administrațiilor anterioare.

De exemplu, în timpul unei vizite oficiale la Viena, în 2006, s-a scris că echipa de securitate a președintelui George W. Bush a transportat înapoi în Statele Unite materialele considerate sensibile din punct de vedere al securității.

De asemenea, jurnaliștii de investigație Régis Gente și Mikhail Rubin au susținut că și echipa președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, ar utiliza proceduri asemănătoare în timpul deplasărilor externe, colectând deșeurile biologice pentru a le transporta ulterior în Rusia.

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Măsuri de securitate extinse

Vizitele unui președinte american presupun un dispozitiv complex de securitate. Delegația include sute de persoane, iar transportul este realizat cu aeronave și vehicule speciale, inclusiv limuzina prezidențială, adusă din Statele Unite pentru deplasările externe, notează ladbible.com.

Astfel de măsuri fac parte din protocolul standard de protecție al liderului de la Casa Albă și sunt menite să reducă orice risc privind securitatea acestuia sau accesul la informații considerate sensibile.