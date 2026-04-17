Scandal în muzica populară: Saveta Bogdan îi dă un ultimatum lui Gheorghe Turda

Artista susține că nu înțelege atitudinea acestuia și consideră că declarațiile sale ar fi motivate de nemulțumiri personale.

"Nu știu ce are Gheorghe Turda cu mine, cred că este invidie personală. Îi este necaz că apar toată ziua la televizor și că fac rating. Eu nu am nimic cu el și îl rog să se potolească. Dacă nu se potolește, eu îl dau în judecată", a declarat Saveta Bogdan pentru spynews.ro.

Saveta Bogdan, supărară de afirmațiile colegului său

Saveta Bogdan spune că afirmațiile făcute de Gheorghe Turda îi afectează imaginea, subliniind experiența sa îndelungată în domeniul muzicii populare și activitatea artistică desfășurată de-a lungul carierei.

"El nu știe ce înseamnă să cânți într-un restaurant, să cânți în 12 limbi străine, cum cânt ei. Acolo, în restaurant, făceam spectacol, se numea: Nuța Zamfirei. Un spectacol unde se plătea intrare, veneau numai străini. Mă face el amatoare, știe câte CD-uri am eu? Păi am mai multe ca el, sunt foarte iubită de oameni. Unde mă duc, lumea mă vorbește de bine. Să mă lase în pace, că îi fac dosar și îl dau în judecată", a mai spus cântăreața.

Ultimatum pentru Gheorghe Turda

Tensiunile dintre cei doi nu sunt mai vechi și părea să se fi încheiat după ce acesta și-ar fi cerut scuze. Ulterior însă, interpreta spune că atacuril atacurile au fost reluate.

"Nu știu de ce nu se termină conflictul acesta, îl ține așa... în picioare, de atâta timp. În trecut se potolise, și-a cerut iertare, acum a început din nou. Mă face în toate felurile, mă jignește, păi cum să fiu eu amatoare când am douăzeci și ceva de apariții discografice, am 60 de ani de carieră? Am cântat la marile restaurante și am fost foarte iubită. Nu pot să înțeleg ce are cu mine. Am o rugăminte: Gheorghe Turda, potolește-te! Te dau în judecată, cu prima ocazie când mai vorbești de mine, te dau în judecată, îți fac dosar, deja am vorbit cu avocata mea, să știi", a precizat artista.

Artista precizează că a discutat deja cu un avocat și este pregătită să îl acționeze în instanță pe Gheorghe Turda, în cazul în care acesta va continua să facă declarații nepotrivite la adresa sa.

Până în prezent, Gheorghe Turda nu a oferit un punct de vedere public în legătură cu aceste afirmații.