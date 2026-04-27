Sfârșitul unei legende: Ferma lui Michael Jackson a fost scoasă la vânzare

Conacul se află în Santa Barbara, California, și necesită sume mari pentru intreținere.

Din 1988 până în 2005 a fost casa și parcul privat de distracții al artistului. El a numit-o Neverland, insula fantastică din povestea lui Peter Pan, un băiat care nu îmbătrânește niciodată.

Michael Jackson a părăsit ferma în 2005, după achitarea sa de acuzațiile de abuz sexual asupra copiilor, și nu s-a mai întors niciodată. A deținut-o însă până la moartea sa, în 2009. Proprietatea s-a depreciat însă de-a lungul anilor, iar omul de afaceri miliardar american Ronald Burkle, un prieten al familiei Jackson, a cumpărat-o în 2020 pentru 22 de milioane de dolari.

O proprietate spectaculoasă

Proprietatea are circa 1.600 de metri pătrați și include tavane înalte de aproximativ nouă metri, grădini amenajate, fântâni arteziene, o sală de cinema, precum și facilități pentru parcare și depozitare, inclusiv spații pentru mai multe vehicule și o barcă.

Potrivit detaliilor din anunț, locuința se remarcă prin dimensiuni impresionante și dotări de lux.

Simbol al unei epoci

Michael Jackson a fost unul dintre cei mai influenți artiști din istoria muzicii pop. Artistul a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, în urma unei intoxicații cu propofol, un anestezic administrat intravenos.

De-a lungul carierei sale, el a construit un imperiu muzical și cultural, iar proprietățile sale au rămas de-a lungul timpului subiect de interes pentru fan.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹