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Vedeta de televiziune Jeremy Clarkson suferă de o formă agresivă de cancer

de Redacția Jurnalul    |    17 Iun 2026   •   11:45
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Vedeta de televiziune Jeremy Clarkson suferă de o formă agresivă de cancer
Hepta/Jeremy Clarkson

Prezentatorul emisiunii „Top Gear”, Jeremy Clarkson, și protagonistul serialului „Ferma lui Clarkson”, a anunțat că a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer. Nu a precizat exact de ce formă de cancer suferă, însă a declarat că va fi necesară o intervenție chirurgicală.

În timpul emisiunii, „Ferma lui Clarkson”, Jeremy le-a mărturisit coechipierilor săi, Charlie Ireland și Kaleb Cooper, că a aflat despre boală încă din luna mai, în urma unei biopsii realizate în timpul unei absențe recente din spațiul public, relatează Variety.

„Am cancer. Nu privește pe nimeni unde este localizat. Știu din mai”, a spus vedeta, subliniind că, din fericire, boala a fost depistată „foarte devreme”.

În imaginile difuzate în finalul sezonului, Clarkson apare pe un pat de spital și vorbește despre dificultățile întâmpinate în timpul tratamentului. Acesta a afirmat că unele proceduri medicale nu au decurs conform planului.

El a adăugat că viitorul său în emisiune depinde în totalitate de succesul următoarei etape de tratament: „Dacă va funcționa, ne vedem în sezonul 6, dacă nu, nu”.

Înainte de difuzarea episodului, Clarkson și-a avertizat audiența, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că episoadele vor fi „foarte, foarte dificile de urmărit”.

Jeremy Clarkson este una dintre cele mai cunoscute personalități ale televiziunii britanice. Acesta a fost gazda emisiunii „Top Gear” timp de aproape două decenii, alături de Richard Hammond și James May, înregistrând peste 240 de episoade.

Din 2021, acesta este protagonistul serialului „Ferma lui Clarkson”, care urmărește încercările sale de a gestiona o fermă, în ciuda lipsei totale de experiență în agricultură.

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(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: jeremy clarkson cancer vedeta televiziune
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