Viața singurei fiice a lui Ion Țiriac: Studii, carieră și unde locuiește?

În vârstă de 28 de ani, Ioana este fiica lui Ion Țriac și a jurnalistei egiptene Sophie Ayad, cu care omul de afaceri a avut o relație de nouă ani

Cum trăiește Ioana Țiriac?

Ea a urmat studiile universitare în Statele Unite, după ce a absolvit liceul la București. A studiat Jurnalism și Economie la University of Miami, în cadrul Miami Herbert Business School.

Deși a avut trăit într-un mediu privilegiat, tânăra și-a ales propria carieră profesională. În prezent, Ioana activează în domeniul imobiliar, fiind angajată la o companie de profil din Emiratele Arabe Unite, unde a început să lucreze în 2024.

Ioana Țiriac locuiește în Dubai dar își împarte timpul între mai multe destinații internaționale, inclusiv Miami și Monte Carlo, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

În paralel cu activitatea profesională, ea este activă și în mediul online, unde a atras atenția prin declarații legate de viața din Dubai.

Cine sunt copiii lui Ion Țiriac?

Ioana este unul dintre cei trei copii ai lui Ion Țiriac, alături de Ion Alexandru Țiriac, în vîrstă de 49 de ani, și Karim Mihai Țiriac, de 30 de ani.

Ioana și Karim Țiriac au aceeași mamă, pe Sophie Ayad.

Ion Alexandru Țiriac provine din relația miliardarului cu Mikette von Issenberg.

De-a lungul timpului, viața personală a lui Ion Țiriac a fost intens mediatizată, însă fiica sa este mai discretă, concentrându-se în principal pe carieră, notează a1.ro.