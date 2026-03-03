Zendaya și Tom Holland s-au căsătorit

Într-un interviu acordat Acces Hollywood, stilistul Zendayei a precizat că: „Nunta s-a întâmplat deja”, tachinând reportera afirmând că „Ați ratat-o”, potrivit People.

După ce reportera a întrebat: „Este adevărat?”, stilistul a confirmat încă odată.

Speculațiile că cele două vedete s-au logodit au început în timpul ceremoniei de decernare a premiilor Globul de Aur 2025, în 5 ianuarie, când Zendaya, cunoscuta actriță în vârstă de 29 de ani a fost văzută purtând un inel de diamant pe degetul inelar al mâinii stângi. TMZ a confirmat știrea a doua zi, citând surse apropiate ale cuplului.

În aceeași zi, o sursă din cercul cuplului a declarat pentru People că Tom Holland, starul serialului Crowded Room, de aceeași vârstă cu Zendaya, „și-a dorit s-o ceară în căsătorie de ceva timp. A fost tot timpul înnebunit după ea. Mereu a știut că ea este aleasa. Ei au ceva foarte special”, a declarat sursa.

Încă din septembrie 2025, Tom Holland a dezvăluit logodna celor doi, când acesta a fost întrebat de un reporter despre iubita lui, Zendaya. Atunci, tânărul actor l-a corectat, spunând că Zendaya este „logodnica” sa.

Cei doi s-au cunoscut în 2016, pe platourile de filmare ale filmului Spider-Man: Homecoming. Inițial, relația dintre cei doi a fost una platonică, însă în timp a progresat, un an mai târziu fiind deja îndrăgostiți.

„Au început să se întâlnească în timpul filmărilor pentru Spider-Man. Au fost foarte atenți să păstreze relația secretă și departe de ochii publicului, dar au plecat împreună în vacanță și încearcă să petreacă cât mai mult timp posibil unul cu celălalt”, a declarat, în 2016, o sursă apropiată a culpului pentru People.

(sursa: Mediafax)