Moșii de toamnă, 2025: Tradiții pentru pomenirea celor adormiți. Rugăciune puternică

Pe 1 noiembrie 2025 au loc slujbe în biserici și mergerea la mormintele celor adormiți.

Totodată, se împart pachete pentru sufletele persoanelor decedate cu lumânări, colacici, colivă, must, fructe de sezon, mâncăruri gătite, plăcinte. Acestea se oferă în vase noi.

Nu se dau de pomană alcool, țigări și nici obiecte care au aparținut celor trecuți în neființă.

În timpul slujbei se citesc acatiste cu numele decedaților pentru a le asigura odihna veșnică. Oamenii aprind lumânări, depun flori și curăță mormintele, considerate locuri sacre.

Potrivit credinței populare, în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ. Femeile trebuie să-și acopere capul, iar certurile sunt evitate pentru a nu atrage ghinion în familie.

De asemenea, nu se face curat în casă, nu se spală și nu se aruncă gunoiul pentru a nu deranja sufletele răposaților și de a menține puritatea și respectul pentru cei decedați, potrivit a1.ro.

Rugăciune pentru Moșii de toamnă

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!”