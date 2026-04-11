Jurnalul.ro Timp liber Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Paști 2026, 11 aprilie

Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Paști 2026, 11 aprilie

de Redacția Jurnalul    |    11 Apr 2026   •   19:55
Numerele câștigătoare la Tragerile Speciale Loto de Paști 2026, 11 aprilie
Sursa foto: Mizele rămân ridicate și la aceste extrageri speciale

Loteria Română a organizat sâmbătă, 11 aprilie 2026, Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști, eveniment în cadrul căruia pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 au avut loc câte două extrageri: una principală și una suplimentară.

La Loto 6/49, numerele câștigătoare au fost 44, 11, 19, 12, 45, 18, iar la tragerea suplimentară Loto 6/49 au fost extrase numerele 16, 6, 28, 46, 12, 17.

La Loto 5/40, combinația câștigătoare a fost 18, 15, 28, 23, 8, 29, în timp ce la Loto 5/40 suplimentară au fost extrase numerele 9, 29, 25, 11, 21, 22.

La Joker, numerele extrase au fost 12, 41, 43, 10, 38 + 6, iar la Joker suplimentară: 17, 28, 13, 37, 39 + 11.

Pentru jocurile conexe, Loteria Română a anunțat următoarele rezultate:

Noroc: 6 6 4 2 7 2 4
Super Noroc: 3 2 9 6 0 9
Noroc Plus: 7 5 4 8 2 1

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I cu 200.000 de lei la Loto 6/49, 100.000 de lei la Joker și 50.000 de lei la Loto 5/40.

În ceea ce privește costul variantelor simple de joc, un bilet la Loto 6/49 costă 16 lei, la Joker – 14 lei, la Loto 5/40 – 10 lei, la Noroc – 4 lei, la Noroc Plus – 3 lei, iar la Super Noroc – 2 lei.

Mizele rămân ridicate și la aceste extrageri speciale. La Joker, reportul la categoria I depășește 62,84 milioane de lei, adică peste 12,32 milioane de euro. La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 12,91 milioane de lei, echivalentul a peste 2,53 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat a trecut de 5,40 milioane de lei, adică peste 1,05 milioane de euro.

Totodată, la Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 133.900 de lei (peste 26.200 de euro), la Loto 5/40 reportul la categoria I depășește 237.300 de lei (peste 46.500 de euro), iar la Super Noroc reportul cumulat este de peste 156.000 de lei (peste 30.600 de euro).

Loteria Română a amintit și câștigurile acordate la extragerile de duminică, 5 aprilie, când au fost înregistrate peste 36.100 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,51 milioane de lei.

Printre cele mai importante premii acordate atunci s-a numărat câștigul de categoria a II-a la Noroc, în valoare de 302.197,68 de lei, obținut cu un bilet jucat la o agenție din Tecuci, județul Galați.

La Joker, tot la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig de 282.603,55 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Năvodari, județul Constanța.

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria a II-a, au fost acordate două câștiguri a câte 59.330,50 de lei fiecare, pe bilete jucate la o agenție din Galați și pe platforma online a Loteriei Române, bilete.loto.ro.

 

 

(sursa: Mediafax)

