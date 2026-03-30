Oamenii care locuiesc lângă apă sunt mai fericiți și mai puțin stresați

Studiile arată că așa-numitele „blue spaces” — marea, lacurile, râurile — au efecte asupra stării de bine pe care spațiile verzi nu le pot egala.

Mulți oameni care locuiesc în orașe călătoresc sute de kilometri pentru a ajunge la mare sau la lac, doar pentru a se relaxa. Iar știința confirmă: există un motiv real pentru care ne simțim mai bine lângă apă, scrie yourtango.com

1. Reduce stresul și anxietatea

Unul dintre primele studii care au analizat efectele apei asupra creierului a arătat că simpla privire a apei relaxează creierul. Cercetătorii au măsurat activitatea cerebrală a unor persoane care priveau imagini cu natură — unele cu spații verzi, altele cu apă.

Persoanele care priveau imagini cu apă aveau un nivel mai scăzut de activitate cerebrală, ceea ce înseamnă că apa are un efect calmant.

Un alt studiu a arătat că imaginile cu plaje pot reduce anxietatea chiar și înaintea unor proceduri medicale stresante. Pacienții care au „mers” virtual pe plajă au simțit mai puțină durere și anxietate decât cei care au „mers” virtual prin oraș.

Așadar, chiar și privitul apei poate reduce stresul.

2. Crește nivelul de fericire

Un studiu realizat pe peste 20.000 de persoane a arătat că oamenii sunt mai fericiți atunci când se află în natură, dar cel mai ridicat nivel de fericire a fost înregistrat în zonele de coastă, lângă mare.

Specialiștii spun că atunci când privim marea sau un lac, ne simțim mai mici în raport cu lumea, iar problemele par mai ușor de gestionat. Această senzație reduce stresul și crește starea de bine.

Vestea bună pentru cei care locuiesc la oraș este că și apa din mediul urban — râuri, lacuri, canale — poate avea același efect pozitiv.

Un alt studiu a arătat că oamenii care aveau vedere la mare de acasă erau semnificativ mai fericiți decât cei care nu vedeau apa.

3. Îmbunătățește sănătatea mintală pe termen lung

Un studiu din 2022 realizat pe peste 15.000 de persoane din 18 țări a arătat că oamenii care au petrecut timp lângă apă în copilărie au o sănătate mintală mai bună la maturitate.

Explicația este simplă: cei care au crescut lângă apă caută mai des astfel de locuri și ca adulți, iar timpul petrecut în aceste „blue spaces” îmbunătățește sănătatea mentală și starea generală de bine.

Specialiștii spun că expunerea la apă încă din copilărie creează o legătură emoțională cu natura și crește dorința de a petrece timp în natură, lucru care ajută sănătatea mintală pe termen lung.

Oamenii care locuiesc lângă mare, lac sau râu au avantaje reale asupra sănătății:

stres mai mic

nivel mai mare de fericire

sănătate mintală mai bună

Nu este doar o senzație — este dovedit științific că apa ne face mai calmi, mai fericiți și mai sănătoși.