Obiceiuri străvechi de Sfântul Andrei: Tradiții respectate de românii din diverse regiuni ale țării

Pe lângă cunoscutul obicei de a pune grâu la încolțit pentru prosperitatea anului următor, credincioșii apelează la multe ritualuri de protecție și prezicere a viitorului.

Obiceiuri pentru protecția și prosperitatea familiei

În această zi, mulți români aprind lumânări și merg la biserică, rugându-se pentru sănătatea și prosperitatea familiei. Se crede că în noaptea de Sfântul Andrei hotarul dintre lumea văzută și cea nevăzută dispare, oferind posibilitatea de a face previziuni asupra destinului.

Printre obiceiurile populare sunt aducerea în casă a crenguțelor de vișin puse în apă: dacă înfloresc până la Crăciun, anul ce vine va fi bogat. De asemenea, se lasă la uscat 12 cepe, câte una pentru fiecare lună, iar dacă acestea putrezesc se crede că urmează o lună ploioasă, iar dacă încolțesc va fi o lună prosperă.

Se mai numește și Ziua lupului și nu este voie să se facă treburi în gospodărie în gospodărie pentru a nu supăra spiritele și a proteja familia de rele. Obiceiul este respectat în multe zone ale țării.

În Moldova, noaptea de Sfântul Andrei este numită „noaptea strigoilor”, astfel că oamenii ung ușile și ferestrele cu usturoi pentru a ține departe spiritele rele.

Fetele tinere apelează la ritualuri cu oglinzi sau lumânări pentru a-și vedea ursitul.

Unii oameni veghează usturoiul până la miezul nopții, considerând că acesta capătă puteri magice de protecție, notează spynews.ro.

Astfel, sărbătoarea Sfântului Andrei reunește credințe religioase, superstiții și obiceiuri populare care continuă să fie păstrate și astăzi.