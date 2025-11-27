Originea și semnificația numelui Andrei: De ce este atât de popular în România

Numele derivă din termenul grercesc Andreas, care provine de la cuvântul „andros”, cu sensul de „bărbat”, „om curajos” sau „viteaz”.​

Semnificația aparte a numelor Andreea/Andrei

Totodată, acesta are o semnificație aparte la noi în țară deoarece este legat de Sfântul Apostol Andrei, cel care a adus creștinismul în Dobrogea și ocrotitorul României.

Popularitatea acestui nume este susținută și de sonoritatea plăcută, pronunția ușoară și adaptabilitatea sa în diverse limbi. Derivatele Andra, Andreia, Andrea, Andrei, Andi sunt întâlnite în mai multe tradiții europene, păstrând sensul originar legat de curaj și putere, potrivit spynews.ro.

Conform statisticilor, în 2024 existau 507.220 bărbați în România cu prenumele Andrei și 347.210 de femei cu preneumele Andreea. Dacă se adaugă și derivatele, sunt în total circa 970.000 de români cu acest prenume.