PetExpo 2026 începe în weekend la Romexpo!

Vizitatorii sunt aşteptaţi cu lansări de produse, reduceri exclusive şi o mulţime de activităţi interactive, într-un spaţiu generos în care sunt bineveniţi împreună cu prietenii lor blănoşi.



Pasionaţii de gadgeturi pentru animale vor găsi o gamă variată de produse smart, precum hrănitoare, fântâni de apă automate şi alte dispozitive inteligente pentru îngrijirea animăluţelor, cu funcţii noi, recent lansate pe piaţa din România.



Totodată, la PetExpo 2026 va fi prezentată şi o aplicaţie mobilă dedicată comunităţii iubitorilor de animale, care îi ajută pe proprietari să găsească mai uşor servicii şi informaţii utile pentru îngrijirea companionilor lor.



De la târg nu vor lipsi nici produsele clasice, dar indispensabile pentru bunăstarea animăluţelor: hrană delicioasă de la numeroşi producători, adaptată nevoilor fiecărui patruped, suplimente pentru o viaţă sănătoasă, produse de îngrijire, lese, zgărzi, culcuşuri pufoase şi jucării care le vor ţine mereu în mişcare.



De asemenea, vizitatorii vor putea afla mai multe despre pensiunile şi hotelurile pentru animale, unde animăluţele se pot bucura de servicii all-inclusive atunci când stăpânii sunt plecaţi.



Copiii se vor bucura de numeroase activităţi distractive şi surprize pregătite de expozanţi iar printre atracţiile acestei ediţii se numără şi căţeii robot, cu care cei mici se pot juca şi interacţiona.



Organizaţiile pentru protecţia animalelor vor fi prezente la PetExpo cu căţei şi pisici disponibile pentru adopţie. Printre acestea se numără ASPA şi Protecţia Animalelor din cadrul Primăriei Sectorului 1, alături de alte organizaţii implicate în salvarea animalelor fără stăpân.



PetExpo va fi deschis sâmbătă, între orele 10:00 - 19:00, şi duminică între orele 10:00 - 18:00.



Biletele, cu preţul de 30 de lei sau 15 lei pentru elevi, studenţi şi pensionari, sunt disponibile online, în reţeaua Iabilet, dar şi fizic la eveniment. Copiii sub 8 ani, medicii veterinari şi studenţii la Medicină Veterinară beneficiază de acces gratuit.

AGERPRES