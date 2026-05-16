Pisicile pot fi educate, spun veterinarii. Secretul nu este pedeapsa, ci altceva

Însă specialiștii în comportament animal spun că această idee este complet greșită.

O nouă ghidare realizată de Feline Veterinary Medical Association arată că pisicile pot învăța constant și își pot modifica comportamentul, dacă metodele folosite respectă natura și emoțiile lor, scrie 20minutos.es

Pisicile învață permanent, chiar și atunci când par că se odihnesc

Specialiștii explică faptul că procesul de învățare la pisici este continuu. Chiar și atunci când stau liniștite, felinele observă mediul din jur, analizează stimulii și își formează reacții care le influențează comportamentul.

Experții diferențiază două tipuri principale de învățare:

învățarea non-asociativă, cum este obișnuirea cu anumite sunete sau situații;

învățarea asociativă, prin care pisica leagă o acțiune de o consecință pozitivă sau negativă.

Aceasta din urmă este baza educației feline și explică de ce recompensele funcționează mult mai bine decât pedeapsa.

De ce pedeapsa nu funcționează la pisici

Potrivit medicilor veterinari, metode precum stropirea cu apă, țipetele sau pedepsirea fizică nu educă pisicile, ci le provoacă stres și anxietate.

Atunci când animalul asociază o experiență cu frica, intră în modul defensiv și nu mai poate învăța eficient. În loc să coopereze, pisica începe să evite omul sau situația care îi provoacă teamă.

Specialiștii atrag atenția că multe reacții considerate „probleme de comportament” sunt, de fapt, răspunsuri naturale ale felinei la stres sau la un mediu nepotrivit.

Recompensele și afecțiunea, cheia educației feline

Ghidul veterinar pune accent pe întărirea pozitivă, adică recompensarea comportamentelor dorite pentru ca acestea să fie repetate.

Deși mulți proprietari cred că hrana este cea mai eficientă recompensă, cercetările arată că peste jumătate dintre pisici preferă interacțiunea socială: mângâierile, joaca și atenția din partea stăpânului.

Astfel, educația trebuie adaptată personalității fiecărei pisici. Unele feline răspund mai bine la gustări, în timp ce altele sunt motivate de afecțiune și timp petrecut împreună cu omul lor.

Comportamente considerate greșit „probleme”

Specialiștii subliniază că multe comportamente care îi deranjează pe proprietari sunt perfect normale pentru pisici.

Printre acestea se numără:

ascuțirea ghearelor pe mobilier;

cățăratul pe perdele sau rafturi;

marcarea teritoriului;

nevoia constantă de explorare.

În loc să încerce eliminarea acestor comportamente, veterinarii recomandă redirecționarea lor prin soluții adecvate: ansambluri de joacă, spații de cățărat și zgârietori speciale.

Emoțiile influențează capacitatea de învățare

Un aspect important evidențiat de ghid este legătura dintre starea emoțională și învățare.

Pisicile care se simt în siguranță, curioase și relaxate învață mai ușor. În schimb, frica și anxietatea reduc capacitatea animalului de a coopera și de a se adapta.

Tocmai de aceea, specialiștii recomandă răbdare, consecvență și evitarea oricărei forme de intimidare.

Problemele de sănătate pot schimba comportamentul pisicii

Medicii veterinari atrag atenția și asupra faptului că schimbările bruște de comportament pot ascunde probleme medicale.

Durerea cronică, inflamațiile sau anumite boli pot face ca o pisică să devină agresivă, retrasă sau mai greu de gestionat. De aceea, orice modificare importantă ar trebui evaluată de un veterinar.

Concluzia experților este clară: pisicile pot fi educate, însă nu prin forță sau dominare.

Pentru feline, cheia este crearea unui mediu sigur și a unor experiențe pozitive care le motivează să coopereze. Înțelegerea comportamentului natural al pisicii este primul pas către o relație mai bună între animal și om.