Povestea emoționantă a unui câine care și-a salvat stăpânul de la moarte

Adam Cooke are 37 de ani și locuiește împreună cu soția sa, Hannah, în Irlanda. El a suferit un atac de cord, în aprlie 2024, în timp ce dormea. Polly, câinele familiei, a început să latre și a alertat-o astfel pe soția bărbatului.

„Ne-am culcat într-o noapte de luni, ca de obicei. Dar undeva între miezul nopții, ora 1 dimineața, lucrurile au luat o întorsătură bruscă”, a povestit Hannah într-un videoclip pentru BHF, o organizație de cercetare cardiovasculară.

Femeia spune că lătratul lui Polly a avertizat-o că Adam nu era bine, acesta nu mai respira. Inițial a crezut că s-a înecat dar apoi a realizat că a făcut infarct.

Hannah sunat la urgență, iar un paramedic a ghidat-o ce să facă pentru a-l salva pe Adam, inclusiv cum să efectueze manevrele de resuscitare cardiopulmonară până când a sosit ambulanța. Echipa a ajun după 7 minute și l-a dus pe Adam la spital.

Adam, despre care BHF transmite că era un „alergător sănătos și în formă”, s-a trezit în spital după șase zile. Bărbaul și-a revenit complet.

Adam Cooke nu ar fi supraviețuit fără Polly

Cei doi soți cred că Polly a simțit pericolul înainte ca acesta să se înâmple.

„După ce a lătrat, a devenit tăcută. Aș spune că Polly a știut înainte ca evenimentul să se întâmple. Aș spune că Adam tocmai începuse episodul de stop cardiac atunci când a lătrat ea”, afirmă Hannah.

"Nu aș fi aici dacă nu ar fi fost Hannah și Polly. Sunt eroine”, afirmă Adam.

Polly și Hannah au primit prermiul Heart Hero 2025, acordat de British Heart Foundation, pentru persoanele „care au intervenit curajos pentru a ajuta la salvarea unei vieți de la stop cardiac,”

„O iubesc la nebunie,” spune Hannah despre cățelușă. „Este cel mai bun câine din lume. Niciuna dintre noi nu a făcut ceva special, dar am făcut-o împreună”, notează a1.ro.