Povestea „Bunicii Rosi”, șoferiță de tir la 76 de ani: „Camionul e a doua mea casă și o vacanță”

Aceasta spune că meseria nu este doar o plăcere, ci și o necesitate financiară. Pensia sa de 960 de euro nu este suficientă, iar veniturile obținute din transportul mărfurilor îi oferă stabilitatea de care are nevoie.

„Îmi place să muncesc și să câștig bani astfel. Dar sunt obligată să lucrez, altfel ar trebui să cer ajutor de la stat. În cazul ăsta n-aș mai putea să-mi permit multe lucruri. De exemplu, operația câinelui meu a costat 7.500 de euro”, povestește femeia.

„Bunica Rosi” parcurge săptămânal circa 2.500 de kilometri. Camionul a devenit pentru ea o a doua casă, o oază de liniște și un mod de a lăsa grijile în urmă.

„Este foarte liniștitor pentru mine. Las tot ce e rău afară. Pentru mine, e o vacanță”, spune aceasta.

Cât timp vrea să muncească „Bunica Rosi”

Șoferița vrea să își reînnoiască permisul de conducere și speră să continue să muncească încă 2-3 ani.

„Prima întrebare a tuturor a fost: ce fac dacă trebuie să schimb o roată? Ei bine, nici bărbații nu sunt în stare să facă asta azi. Și pe vremea aceea exista service, veneau ei”, mai spune femeia, potrivit a1.ro.

„Bunica Rosi” demonstrează că vârsta nu este un obstacol pentru a-ți urma pasiunea și a-ți asigura independența financiară.