Practici spirituale moderne: Credințele care modelează comportamentele oamenilor

Acestea nu sunt norme universale sau științifice, ci credințe și practici personale care, pentru unii, oferă un sentiment de ordine, protecție și claritate în deciziile de zi cu zi.

Spiritualitatea nu este neapărat legată de religie, ci de modul în care oamenii interacționează cu obiectele, spațiile și persoanele din jur. Recunoștința, intuiția sau evitarea anumitor gesturi sunt interpretate ca instrumente de echilibru emoțional și energetic.

Reguli spirituale în viața de zi cu zi

Printre aceste reguli se regăsesc și unele comportamente considerate „de protecție”. De exemplu, există credința că scaunul ar trebui așezat înapoi la masă după utilizare, pentru a evita interpretări simbolice legate de „invitație” sau spațiu lăsat deschis.

O altă convingere frecvent întâlnită este legată de păr, considerat de unii adepți un element cu încărcătură energetică sensibilă, motiv pentru care atingerea acestuia de către alte persoane ar trebui limitată.

În aceeași zonă de interpretări simbolice intră și obiceiul de a evita fotografierea în cimitire fără o formă de respect sau permisiune, în funcție de credințele personale despre memoria și prezența spirituală.

În situații tensionate sau conversații dificile, unele persoane recurg la gesturi simbolice, precum încrucișarea degetelor, interpretate ca o formă de protecție emoțională sau de delimitare față de energiile negative.

De asemenea, există recomandări informale care vizează obiecte sau spații din viața de zi cu zi. Printre acestea se numără prudența în utilizarea articolelor second-hand înainte de curățare, evitarea balansoarelor aflate în mișcare sau renunțarea la florile ofilite, considerate simboluri ale energiei în declin.

Chiar și situațiile aparent banale, precum scăparea unui obiect înainte de a ieși din casă, sunt interpretate de unii drept semnale de „încetinire” sau reevaluare a planurilor, noteaeză spynews.ro.

Deși nu au fundament științific, aceste credințe continuă să fie prezente în diverse comunități, fiind privite mai degrabă ca instrumente personale de interpretare a realității și de gestionare a emoțiilor decât ca reguli universale de comportament.