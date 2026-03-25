Procesiunea din Duminica Floriilor de la Ierusalim a fost anulată din cauza războiului

Patriarhia Ierusalimului confirmă suspendarea tradiționalei procesiuni de Florii care precede Săptămâna Patimilor.

Cardinalul Pierbattista Pizzaballa anunță, printr-o scrisoare oficială publicată pe site-ul Patriarhiei că, din cauza războiului, tradiționala procesiune de Duminica Floriilor, care urcă de la Muntele Măslinilor până la orașul vechi al Ierusalimului a fost anulată anul acesta.

Ce se întâmplă cu procesiunea de Florii

Procesiunea de Florii va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru Ierusalim, într-un loc care încă nu a fost stabilit.

"Procesiunea tradițională de Duminica Floriilor, care urcă de la Muntele Măslinilor la Ierusalim, este anulată. Aceasta va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru orașul Ierusalim, într-o locație care va fi stabilită ulterior.

Liturghia de sfințire a mirului este amânată pentru o dată care va fi stabilită, imediat ce situația va permite, eventual în perioada pascală. Dicasterul pentru Cultul Divin a acordat deja aprobarea necesară.

Bisericile Diecezei rămân deschise

Preoții și preoții parohi, în formele și modalitățile posibile, vor face tot posibilul pentru a încuraja rugăciunea și participarea credincioșilor la celebrările Misterului Pascal”, scrie patriarhul în document.

Pentru 28 martie a fost programată o rugăciune comunitară virtuală cu un rozariu pentru pace.

„Duritatea acestei perioade de război, care ne afectează pe toți, poartă astăzi povara suplimentară a faptului că nu putem sărbători Paștele împreună și cu demnitate.

Aceasta este o rană care se adaugă la multele altele provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajați. Chiar dacă nu ne adunăm așa cum ne-am dori, să nu renunțăm la rugăciune”, scrie cardinalul.

Într-adevăr, „Acesta este momentul să ne amintim de invitația lui Isus adresată ucenicilor săi: Rugați-vă neîncetat și nu vă descurajați ( Luca 18,1).

”În acest scop, dorim, așadar, să compensăm aceste limitări cu momente de rugăciune în familii și în comunitățile noastre religioase”.

Având în vedere semnificația profundă a sărbătorii de Florii, comunitatea catolică din Ierusalim este cu adevărat îndurerată, însă patriarhul reamintește că viața iese întotdeauna victorioasă împotriva urii.

Documentul, de o sensibilitate aparte, îi încurajează pe creștini și le reamintește că întunericul nu poate sublima lumina:

„Paștele, pe care îl celebrăm în numele patimilor, morții și învierii lui Hristos, ne amintește că niciun întuneric, nici măcar cel al războiului, nu poate avea ultimul cuvânt. Mormântul gol este pecetea victoriei vieții asupra urii, a milostivirii asupra păcatului. Să permitem acestei certitudini să ne lumineze pașii și să ne susțină speranța.

În Hristos, vă îmbrățișez pe fiecare dintre voi și vă dau binecuvântarea mea”, a încheiat patriarhul Pizzaballa.