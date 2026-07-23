Radiologie dentară 3D: când este necesar CBCT-ul în diagnostic

Dacă în trecut medicii stomatologi se bazau aproape exclusiv pe radiografiile dentare clasice, astăzi investigațiile imagistice tridimensionale oferă informații mult mai detaliate despre structurile orale și maxilo-faciale. Una dintre cele mai avansate metode de imagistică este radiologia dentară 3D, cunoscută și sub denumirea de CBCT (Cone Beam Computed Tomography). Această investigație permite obținerea unor imagini tridimensionale de înaltă rezoluție, contribuind la un diagnostic mai precis și la planificarea corectă a tratamentelor stomatologice complexe.

Ce este CBCT-ul?

CBCT (Cone Beam Computed Tomography) este o investigație imagistică modernă care utilizează raze X pentru a crea imagini tridimensionale ale dinților, oaselor maxilare, articulațiilor temporo-mandibulare și sinusurilor maxilare.

Spre deosebire de radiografiile dentare convenționale, care oferă imagini bidimensionale, radiologia dentară 3D permite medicului să analizeze structurile anatomice din toate unghiurile. Astfel, pot fi identificate cu precizie probleme care nu sunt întotdeauna vizibile pe o radiografie panoramică sau retroalveolară.

Când este necesar CBCT-ul în diagnostic?

Deși este o investigație extrem de valoroasă, CBCT-ul nu este recomandat pentru orice pacient și nici pentru orice problemă dentară. Medicul stomatolog îl indică atunci când informațiile obținute prin radiografiile clasice nu sunt suficiente pentru stabilirea unui diagnostic sau pentru planificarea tratamentului.

Planificarea implanturilor dentare

Una dintre cele mai frecvente indicații pentru radiologia dentară 3D este planificarea tratamentelor cu implanturi dentare. CBCT-ul permite evaluarea precisă a volumului și densității osului, localizarea nervului alveolar inferior și a sinusurilor maxilare, precum și alegerea poziției optime pentru implant. Aceste informații contribuie la creșterea siguranței intervenției și la reducerea riscului de complicații.

Diagnosticarea dinților incluși

Dinții incluși, în special molarii de minte și caninii, pot avea poziții dificile sau pot afecta rădăcinile dinților vecini. Prin intermediul unei investigații CBCT, medicul poate observa cu exactitate poziția dintelui, relația acestuia cu nervii și structurile osoase, informații esențiale înaintea unei extracții sau a unui tratament ortodontic.

Tratamente endodontice complexe

În endodonție, radiologia dentară 3D este utilizată atunci când anatomia canalelor radiculare este dificil de interpretat sau există suspiciunea unor canale suplimentare, fracturi radiculare ori infecții persistente. Imaginile tridimensionale permit identificarea unor detalii care pot influența succesul tratamentului de canal.

Evaluarea leziunilor osoase

CBCT-ul este recomandat și pentru diagnosticarea chisturilor, granuloamelor, tumorilor benigne, leziunilor inflamatorii sau a altor modificări osoase. Imaginea tridimensională oferă informații despre dimensiunea exactă a leziunii și raporturile acesteia cu structurile anatomice din jur.

Ortodonție și chirurgie dento-maxilară

În ortodonție, investigația este utilă pentru evaluarea poziției dinților neerupți, a dezvoltării maxilarelor și a relației dintre structurile osoase. În chirurgia oro-maxilo-facială, CBCT-ul contribuie la planificarea intervențiilor complexe și la evaluarea fracturilor sau a malformațiilor.

Diagnosticarea afecțiunilor articulației temporo-mandibulare

Durerea, blocarea mandibulei sau zgomotele articulare pot necesita investigații suplimentare. Radiologia dentară 3D permite evaluarea componentelor osoase ale articulației temporo-mandibulare și poate completa examinarea clinică atunci când există suspiciunea unor modificări structurale.

Care sunt avantajele radiologiei dentare 3D?

Prin comparație cu radiografiile convenționale, CBCT-ul oferă imagini tridimensionale foarte detaliate și elimină suprapunerile specifice imaginilor bidimensionale. Medicul poate analiza structurile anatomice în secțiuni multiple, poate realiza măsurători precise și poate identifica leziuni greu vizibile prin alte metode imagistice.

Cum se desfășoară investigația?

Examinarea este simplă și durează, de regulă, mai puțin de un minut pentru achiziția imaginilor. Pacientul stă nemișcat, iar aparatul se rotește în jurul capului, realizând sute de imagini care sunt apoi reconstruite digital într-un model tridimensional.

Este sigură investigația CBCT?

Da, atunci când este recomandată de medic și utilizată conform indicațiilor, investigația este considerată sigură. Aparatele moderne folosesc doze de radiații semnificativ mai mici decât tomografia computerizată medicală convențională, iar examinarea este efectuată doar atunci când beneficiile diagnostice depășesc riscurile asociate expunerii la radiații.

În stomatologie se aplică principiul ALARA („As Low As Reasonably Achievable”), ceea ce înseamnă că expunerea la radiații trebuie menținută la cel mai scăzut nivel posibil, fără a compromite calitatea informațiilor necesare diagnosticului.

Există contraindicații?

Deși este o investigație sigură, CBCT-ul nu se recomandă de rutină femeilor însărcinate, mai ales în primul trimestru, decât dacă este absolut necesar și beneficiile medicale justifică efectuarea examinării. De asemenea, investigația trebuie efectuată doar la recomandarea medicului, evitând expunerile repetate fără indicație clinică.

Radiografie panoramică sau CBCT?

Cele două investigații nu se exclud, ci se completează. Radiografia panoramică este suficientă pentru multe consultații de rutină și oferă o imagine generală a danturii și a oaselor maxilare. În schimb, CBCT-ul este indicat atunci când este nevoie de informații suplimentare privind structurile anatomice, poziția exactă a dinților, volumul osos sau extinderea unor leziuni. Alegerea investigației potrivite aparține medicului stomatolog și depinde de situația clinică a fiecărui pacient.

Ca medic, înainte de achiziție, analizează la un aparat de radiologie dentară preț, specificații tehnice, calitatea imaginilor obținute, dimensiunea câmpului de vizualizare (FOV), nivelul dozei de radiații, compatibilitatea cu software-ul utilizat în clinică, precum și serviciile de mentenanță și suport tehnic oferite de furnizor. O evaluare atentă a acestor aspecte te va ajuta să alegi un echipament performant, fiabil și adaptat nevoilor cabinetului stomatologic.