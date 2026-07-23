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Bărbați din Galați, arestați preventiv pentru că și-au bătut partenerele de viață

de Redacția Jurnalul    |    23 Iul 2026   •   11:21
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Bărbați din Galați, arestați preventiv pentru că și-au bătut partenerele de viață
Bărbat arestat pentru violență

Un bărbat de 29 de ani din Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul și-a agresat fizic soția, o tânără de 25 de ani, într-un loc public oraș.

Incidentul a avut loc marți. Bărbatul și-a agresat soția chiar într-un loc public din oraș. În urma incidentului, femeia a avut nevoie de mai multe zile de îngrijiri medicale, potrivit IPJ Galați.

Bărbatul s-a ales și cu ordin de protecție provizoriu. Polițiștii au constatat existența unui pericol iminent pentru femeie.

„Menționăm că polițiștii gălățeni manifestă toleranță zero față de violența în familie și intervin pentru protejarea victimelor prin toate măsurile prevăzute de lege”, transmite IPJ Galați.

La începutul lunii iulie, un alt bărbat de 51 de ani a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție provizoriu. Acesta și-a agresat fizic concubina, cu vârsta de 48 de ani, și a amenințat-o cu acte de violență. Bărbatul purta brățară electronică.

El a fost arestat preventiv în data de 6 iulie.

(sursa: Mediafax)

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