Carambol în Tulcea. O șoferiță a lovit mai multe mașini

Potrivit polițiștilor, o femeie aflată la volanul unei autoutilitare cu semiremorcă s-a izbit de o mașină aflată în coloană. Incidentul s-a petrecut din cauza nepăstrării distanței de siguranță.

Mașina a fost proiectată într-o a doua, aflată în aceeași coloană.

În urma accidentului, un pasager aflat într-una dintre cele trei mașini a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii implicați în accident nu consumaseră alcool și nici droguri. Toți aveau permise de conducere valabile, potrivit IPJ Tulcea.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)