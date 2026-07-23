x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Carambol în Tulcea. O șoferiță a lovit mai multe mașini

Carambol în Tulcea. O șoferiță a lovit mai multe mașini

de Redacția Jurnalul    |    23 Iul 2026   •   11:28
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Carambol în Tulcea. O șoferiță a lovit mai multe mașini
Accident în Tulcea

Miercuri, pe DN 22-E87 în localitatea Mineri, din Tulcea, s-a produs un carambol, în care au fost implicate trei autovehicule.

Potrivit polițiștilor, o femeie aflată la volanul unei autoutilitare cu semiremorcă s-a izbit de o mașină aflată în coloană. Incidentul s-a petrecut din cauza nepăstrării distanței de siguranță.

Mașina a fost proiectată într-o a doua, aflată în aceeași coloană.

În urma accidentului, un pasager aflat într-una dintre cele trei mașini a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferii implicați în accident nu consumaseră alcool și nici droguri. Toți aveau permise de conducere valabile, potrivit IPJ Tulcea.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: soferita accident carambol tulcea
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri